Resumo das novelas, 03.10: Rubi beija Heitor em 'Rubi'

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Glenda surpreende Aldo beijando Tita. Nandinho pergunta a Soraya se é verdade que ela foi esposa de seu pai. Ela mente dizendo que Luís Fernando quis reatar porque não ama mais Maria. Vitória proíbe Aldo de namorar Tita. Soraya ameaça se matar se Nandinho a abandonar. O jovem garante que está enlouquecido por ela e decide sair de casa. Alícia o alerta e entrega um crucifixo de presente, mas ele, embriagado, afirma que será seu padrasto. Maria, aflita, espera o retorno do filho, que chega de madrugada causando escândalo. Luís Fernando tenta conversar, mas Nandinho, envenenado pelas palavras de Soraya, o enfrenta. Alícia confidencia a Esperança que ajudará a afastar o rapaz da vilã. Nandinho acusa o pai de odiá-lo por serem rivais e diz que Soraya pertence a ele. Luís Fernando perde o controle e lhe dá uma bofetada.

(14h45) Rubi



Rubi jura para si mesma que Maribel não se casará com Heitor. Genaro exige que Luiz volte para a capital e esqueça Sofia para sempre. Luiz diz a Genaro que sua atitude é muito injusta, que tem um compromisso com Sofia e que não pretende abandoná-la. Alessandro, intrigado, diz a Vitória que não entende por que saiu para jantar com ele. Ela responde que percebeu que por sua causa ele acabou perdendo o emprego no hospital e por isso lhe oferece sua amizade. Rubi, com o pretexto de entregar alguns papéis, vai até o apartamento de Heitor. Rubi diz a Maribel que não poderá acompanhá-la para comprar seu vestido de noiva pois tem muito trabalho no escritório. Um mensageiro deixa algumas passagens de avião e Rubi vê que são para Genaro, esposa e filhos e, para comprovar, telefona para a casa de Luiz. Rubi volta a sair com Heitor para fazer compras e o assedia abertamente. Heitor a presenteia com uma gargantilha e os dois se beijam.

(21h) As Filha da Senhora Garcia



Ofelia e Mateo concordam em enganar Paula para que ela caia na armadilha deles e revelar quem ela realmente é para alguém da família Portilla. Descubra se eles conseguirão.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Seher e Ceren têm uma conversa sincera sobre vida e ambição. Seniz vai até Agah para discutir o comportamento rebelde do primogênito. Desconfiada, Seher segue Cemre até um hotel. A cônjuge do magnata manipula Ceren a retornar ao médico e, no local, a moça acaba sendo dopada. Cenk desabafa com Cemre a respeito de sua infância, mas ambos são surpreendidos por Seher e Agah, que interrogam seus respectivos herdeiros.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó



A emissora não divulgou o resumo do capítulo até a publicação deste texto.

(22h) Reis



Mesmo da grande chance de vencer os amonitas, Joabe resolve esperar pelo rei para mais uma conquista. Davi leva Bateseba para morar no palácio.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Ernesto afirma a Estela que Celso não ouvirá seus pedidos de socorro. Dita confronta Candinho sobre sua relação com Zulma, e desabafa com Manoela. Estela luta com Ernesto, mas acaba caindo na água. Ernesto foge com seu barco. Anabela tem um mau pressentimento e desmaia. Quitéria pressiona Candinho a lembrar do que aconteceu na noite com Zulma. Picolé se encanta com Pureza. Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. Sandra descobre que Quitéria trabalha na mansão de Candinho. Celso pede ajuda à polícia para encontrar Estela. Ernesto teme o ocorrido com Estela.

(19h40) Dona de Mim



Jaques exige que todas as pessoas contratadas por Samuel sejam demitidas, e Davi alerta o pai. Ricardo questiona Jaques sobre a recontratação de Danilo. Samuel diz a Leo que o juiz reverterá a interdição de Rosa. Kami confessa para Leo o plano contra Ronaldo. Fabiana conta a Kami que Ryan pediu demissão do salão. Vespa afirma a Ryan que sua dívida com o movimento não está paga. Bárbara provoca Kami a escolher entre Ryan e Marlon. Bárbara fala com Heidegger sobre Lucas. Marlon flagra Ryan com Kami e Dedé.

(21h20) Vale Tudo



Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais. Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.