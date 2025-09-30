fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 01.10: 'Primeiro Impacto PE' traz as primeiras notícias do dia

O programa 'Primeiro Impacto PE' traz as primeiras notícias do dia com repórteres ao vivo espalhados pela cidade. Confira a programação da TV

Por JC Publicado em 30/09/2025 às 14:47
Thiago Raposo apresenta o programa Primeiro Impacto PE, na TV Jornal
Thiago Raposo apresenta o programa Primeiro Impacto PE, na TV Jornal - Severino Soares / TV Jornal

TV Jornal / SBT 2

  • 04:45 – SBT Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:20 – Turma do Barra
  • 14:00 – Maria do Bairro
  • 14:45 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:30 – Aqui Agora
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
  • 22:30 – Programa do Ratinho
  • 23:30 – Arena SBT
  • 00:45 – The Noite
  • 01:45 – Operação Mesquita
  • 02:15 – SBT Podnight
  • 03:00 – SBT Notícias

TV Tribuna / Band 4

  • 05:45 – Oração do Dia com Profeta Vinícius Iracet
  • 06:00 – Igreja das Nações
  • 06:45 – Jornal Bandnews
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
  • 13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 13:50 – Hora da Treta
  • 14:10 – Bem Você
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Perrengue do Dia
  • 22:45 – Melhor da Noite
  • 00:15 – Jornal da Noite
  • 01:10 – Esporte Total
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV / Canal 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com Você
  • 10:45 – Fica Com a Agente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 21:30 – Hipercap Brasil
  • 22:45 – SuperPop
  • 00:00 – Companhia Certa
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Jogo Na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes / Record 9

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:30 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:15 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – A Vida de Jó
  • 22:00 – Reis
  • 22:30 – A Fazenda
  • 00:00 – Chicago Med
  • 00:40 – Jornal da Record
  • 00:45 – Programação IURD

TVU / TV Brasil 11

  • 06:00 – Univerciência
  • 06:30 – Rural Produtivo
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Vem Ver
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Parques do Brasil
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Mesmo se Nada Der Certo
  • 23:00 – Trilha de Letras
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Trilha de Letras
  • 03:00 – Sessão de Cinema: Um Porto Seguro
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:40 – Sessão da Tarde: Lucicreide Vai Pra Marte
  • 17:05 – A Viagem
  • 18:05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18:45 – NE2
  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:35 – Vale Tudo
  • 21:20 – Campeonato Brasileiro: Botafogo x Bahia
  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Estrela da Casa
  • 00:05 – Jornal da Globo
  • 00:55 – Conversa Com Bial
  • 01:35 – Dona de Mim (R)
  • 02:20 – Comédia Na Madrugada I
  • 02:55 – Comédia Na Madrugada II
  • 03:30 – Comédia Na Madrugada III

Leia também

Qual jogo vai passar no SBT hoje (30/09)? Veja a programação e tabela da 2ª rodada da fase de liga da Champions League
Transmissão

Qual jogo vai passar no SBT hoje (30/09)? Veja a programação e tabela da 2ª rodada da fase de liga da Champions League
Resumo das novelas, 01.10: Abelardo flagra Nandinho na casa de Soraya em 'Maria do Bairro'
Novelas

Resumo das novelas, 01.10: Abelardo flagra Nandinho na casa de Soraya em 'Maria do Bairro'

Compartilhe

Tags