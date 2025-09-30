Resumo das novelas, 01.10: Abelardo flagra Nandinho na casa de Soraya em 'Maria do Bairro'
Abelardo flagra Nandinho na casa de Soraya, onde ele elogiava Alícia e afirma que ela não é louca. Confira o resumo das novelas das TVs
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Nandinho não consegue tirar Soraya da cabeça. Vitória questiona o filho sobre envolvimento com garotas, irritando-o. Ela conta a Luís Fernando que sentiu o perfume de Soraya em sua roupa. O pai pergunta a Tita se há algo entre a vilã e o irmão. Nandinho tenta falar com Alícia, mas é flagrado por Esperança abraçado a Soraya. Ele pede que a vilã abandone tudo por ele. Maria retorna de viagem, descobre a situação e se preocupa. Luís Fernando pressiona Nandinho, mas o jovem reage friamente com Maria. Aldo insiste em cortejar Tita. Abelardo flagra Nandinho na casa de Soraya, onde o rapaz elogia Alícia e afirma que ela não é louca. Fernando revela a Luís Fernando a conversa que teve com Soraya.
(14h45) Rubi
Rubi finge estar chateada por Heitor ter deixado Maribel esperando e o convida para jantar. Rubi tenta convencer Heitor de que Alessandro a enganou. Alessandro critica o Dr. Belmiro por ter omitido que a pesquisa sobre genoma pertencia ao hospital de Nova Iorque e exige que ele se retrate imediatamente. Belmiro o aconselha a deixar as coisas como estão ou terá problemas em seu futuro profissional. Alessandro não acata o conselho e diante de todos desmascara o médico. Lorena confessa a Raul que é a primeira vez que está com um homem e diz que ele foi brusco com ela. O Dr. Belmiro diz a Alessandro que deve começar a procurar outro emprego. Marcos diz a Cristina que ela é diferente de todas as mulheres que conheceu. Ela conta que está saindo com Caetano, mas deixa claro que não existe nada entre eles. Inácio e Carla apoiam incondicionalmente a Alessandro e dizem que em breve ele encontrará uma mulher que o fará esquecer de Rubi.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
A vida de Camila muda completamente depois que a família de Juan descobre que seu aborto não foi causado por Mar. Os sentimentos entre Nicolás e Valeria não podem mais ser escondidos, mas ambos tentarão escondê-los.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Cemre defende Cenk diante dos pais dele, alegando que ele agia sob efeito da embriaguez, mas Agah se mantém firme em fazê-lo pagar pela ameaça à integridade de Nedim. Neriman aconselha a neta mais nova a respeito do patriarca dos Karaçay e o futuro do bebê. Depois de se abrir, Cemre promete nunca mais deixar Nedim desamparado. Seniz faz as malas e decide ir embora da mansão, enquanto Ceren a procura desesperada. Agah recorre a Nedim para lidar com a ausência da esposa. Cenk pergunta para a mãe sobre seus traumas. O empresário busca reunir os entes queridos novamente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
RECORD – CANAL 9
(21h) A Vida de Jó
Antes de ir embora, Sera surpreende Raquel com uma revelação sobre o passado. Em conversa sobre Jó, o diabo propõe uma prova a Deus.
(22h) Reis
Urias não resiste aos ferimentos e morre na batalha. Davi não se abala diante da má notícia do mensageiro de Joabe. Benaia estranha a reação do rei e fica desconfiado. Sisa pede ajuda ao profeta Natan, mas se recusa a contar sobre o erro de Davi em relação a Urias. Hagite confronta o marido e ele surta com as desconfianças. Mefibosete fica em choque ao ver Siba novamente no palácio.
REDE GLOBO
(18h05) Êta Mundo Melhor!
Candinho toma a bebida oferecida por Zulma, sem saber que se tratava da poção do amor. Dita flagra Candinho sob os efeitos da poção. Haydée acredita que será aceita como filha por Lúcio. Ernesto socorre Paixão, mas Lauro afirma que a saúde de seu padrinho não está em boas condições. Sabiá descobre com Zenaide que Celso contribui com a Casa dos Anjos. Estela encontra Ernesto no hospital. Candinho beija Zulma. Dita sofre com sua decepção amorosa. Sandra chega a São Paulo com Inês.
(19h15) Dona de Mim
Ryan apoia Kami, e Ronaldo os observa. Ryan insinua a Kami que deseja tomar uma atitude contra o criminoso. Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Kami. Samuel sugere que Pam se especialize na gestão do chão de fábrica. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia. Ryan e Kami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Kami combinaram um encontro. Ryan captura Ronaldo, e Marlon o impede de agir com violência.
(20h35) Vale Tudo
Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.