Resumo das novelas, 26.09: Aldo persegue Tita em 'Maria do Bairro'

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Aldo decide perseguir Tita e consegue chamar sua atenção. Vitória pede a Nandinho que não faça Maria sofrer. Aldo se aproxima de Tita na escola e a convida para o cinema. Enquanto isso, Soraya espera Nandinho em vão e se desespera. Luís Fernando proíbe a aproximação dele com Soraya. Vitória alerta o genro de que a vilã pretende roubar Nandinho de Maria, mas o rapaz não consegue tirá-la da cabeça.

(14h45) Rubi



Alessandro diz a Marcos que ama Rubi e quer se casar por isso jamais brincaria com ela. Márcia, irritada, diz a Rubi que espera que Alessandro se case com ela pois só assim deixará Maribel em paz. No jantar de noivado de Maribel e Heitor, Alessandro pede a Rubi que pelo menos disfarce o seu mau humor pois qualquer um diria que ela não deseja a felicidade do casal. Alessandro diz a Rubi que é muito hábil e por isso Maribel não percebeu que ela trocou o amor pelo dinheiro e acrescenta que sente muita pena do milionário que sucumbir a seus encantos. Cristina diz a Rubi que a ama muito e gostaria muito que se dessem bem. Rubi diz à irmã que deseja ter tudo que Maribel tem, mas agora e não daqui a muitos anos quando estiver velha. Rubi procura Heitor. Alessandro, irritado, comenta com Marcos que não gostou nada da atitude de Rubi para com Heitor. Rubi, hipócrita, diz a Heitor que pretende lhe pagar até o último centavo o dinheiro que gastou pagando a conta de sua mãe no Hospital. Rubi, provocante, pede a Heitor que permita que fique perto dele para ajudá-lo no que for preciso.

(21h) As Filha da Senhora Garcia



Nicolás ajudará Mar a superar seu julgamento fora da prisão. Você acha que isso conquistará o coração de Nicolás? A polícia também tem um mandado de busca para revistar todos os cantos da casa de Portilla.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Civan acusa Cemre de se envolver com Cenk. Nedim se recusa a comer e clama pela presença da jovem. Ceren tenta informar para Cenk sobre a gestação, mas Neriman descobre e elas entram em um embate. Seher se abre com Cemre a respeito do seu passado. A avó convence Ceren a manter a criança em segredo. Damla fica enciumada ao ver Civan com outra moça. Cenk procura Cemre e Nedim parte para cima dele. Depois dessa atitude, Agah se esforça para entender o que aconteceu com o rapaz. Cenk sai desgovernado com o carro. Seher e Cemre conversam e a moça decide se desculpar com Agah e Seniz.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó



Acompanhado de Zofar e Elifaz, Jó se depara com uma situação crítica em Uz. Desabafando sobre seus conflitos, Raquel toma conhecimento sobre o passado de Diná.

(22h) Reis



O caos se instala entre as mulheres no harém por conta da notícia sobre adultério de Davi. Mefibosete e os soldados do rei são abordados por criminosos no caminho para Jerusalém. Davi entra em desespero com tudo de ruim que vem acontecendo em sua vida. O rei toma uma decisão trágica para se livrar de Urias.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita. Estela garante a Dita que falará com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola. Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Tamires beija Celso, que decide lutar por seu amor por Estela. Zé dos Porcos e Maria Divina constatam que Medeia roubou a esmeralda, e conseguem resgatar a pedra. Celso procura Estela, que sente o perfume de Tamires no ex-namorado. Zulma beija Candinho, e Dita flagra os dois.

(19h40) Dona de Mim



Kami avisa a Renata e Marlon que Ronaldo entrou em contato. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente. Isabela se preocupa com Filipa. Davi lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia sobre sua paternidade. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Jaques tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende. Marlon e Kami ficam noivos. Por uma confusão de Filipa, Ayla acaba descobrindo que Jaques é seu pai biológico.

(21h20) Vale Tudo



Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.