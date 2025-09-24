fechar
Resumo das novelas, 25.09: Rubi diz que nunca mais vai namorar Alessandro em 'Rubi'

Rubi diz a Alessandro que nunca voltará a ser sua namorada porque está determinada a conseguir o que quer. Confira o resumo das novelas

Por JC Publicado em 24/09/2025 às 16:54
Novela Rubi
Novela Rubi - REPRODUÇÃO

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Soraya promete a Vitória que a vingança contra Luís Fernando será dolorosa. A vilã obriga Esperança a telefonar para Maria inventando que o marido tem uma amante. Em um restaurante, ela apresenta a Aldo a família De La Vega e pede que conquiste Tita. Soraya manipula Nandinho, mente sobre Alícia e o envolve com carícias, alegando querer ser como uma mãe para ele. Nandinho chega tarde e embriagado em casa, levantando a desconfiança de Luís Fernando sobre suas companhias.

(14h45) Rubi

Alessandro e Rubi se beijam. Ela se afasta, diz que está muito preocupada com a mãe e deixa claro que não mudou sua opinião sobre sua situação econômica. Alessandro diz que é muito paciente e que a fará mudar de opinião. Maribel comenta com Rubi que conversou com a madrinha e Heitor e que ela lhe garantiu que seu afilhado se casará com ela com ou sem a aprovação de Genaro. Maribel comenta também que não comentou nada com Heitor para não aborrecê-lo. Rubi, sarcástica, diz a Maribel que ela tem muita sorte. Rubi volta a dizer a Alessandro que nunca voltará a ser sua namorada pois está determinada a conseguir o que quer custe o que custar. Alessandro responde que infelizmente se apaixonou por alguém que não vale a pena. Rubi faz Maribel acreditar que ela não se importa que Alessandro não tenha dinheiro e que só está chateada por ele ter lhe ocultado sua real situação financeira e que por isso nunca vai perdoá-lo. Marcos aconselha Alessandro a insistir com Rubi até que ela fique tão apaixonada que não consiga viver longe dele. Alessandro responde que ama Rubi e que jamais brincaria com ela.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Paula descobre que a polícia ainda está investigando o ocorrido e tentará eliminar as provas que a incriminam. Enquanto isso, Camila descobre que sua gravidez é de alto risco.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Nedim sustenta que as afirmações da enfermeira sobre as agressões são verídicas. Seniz finge inocência e Agah se culpa pelo ocorrido entre a companheira e o sobrinho. Cemre argumenta com Cenk devido às atitudes da mãe dele. Seniz ameaça Nedim em segredo. Ceren decide contar a Cenk que está gerando um filho dele. Nurten trata Nedim com carinho. Agah solicita que Seher vigie Cemre. Ceren arma para Civan descobrir o que houve entre a irmã e o herdeiro Karaçay.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó

Em meio ao caos instaurado no acampamento pelos irmãos de Jó, Raquel toma uma decisão impulsiva. Sem alternativa, Issacar decide o futuro do filho pelo bem da família.

(22h) Reis

Davi tenta embebedar Urias para que o guerreiro esqueça suas desconfianças do rei e Bateseba. Mizpa rompe amizade com a adúltera, após saber do caso dela com Davi. Naava e Natan tentam de todas as formas achar um caminho para ajudar o rei, mas acreditam que o israelita tenha um destino cruel por conta da traição. Aitofel fica chocado com uma confissão de Urias.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Candinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita. Celso confessa a Anabela que ama Estela, mas decide não ficar para o jantar. Jasmin incentiva Aladim a conversar com Anabela. Asdrúbal impede que Candinho assine documentos para Celso. Samir acha graça quando Zulma fracassa em seu golpe contra Adelaide. Medeia conta a Asdrúbal sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes. Maria Divina insiste em se juntar a Zé dos Porcos. Lauro termina com Sônia, que pede para voltar para o dancing. Zulma procura Candinho. Sabiá diz a Lúcio que Ernesto está preso. Ernesto agradece Mirtes por encontrar Paixão.

(19h40) Dona de Mim

Kami desabafa com Jussara, que acolhe a futura nora. Bárbara treina pesado com Lucas. Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa. Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Ronaldo entra em contato com Kami.

(21h20) Vale Tudo

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

