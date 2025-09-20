Programação da TV, 21/09: Fique por dentro dos principais campeonatos do país e do mundo com o SBT Sports
Ao longo do dia, os telespectadores acompanham notícias, conteúdos culturais, atrações musicais e esportivas. São diversas opções para toda a família
Neste domingo (21), a programação da TV aberta traz uma mistura de informação, entretenimento e esporte para o público. A programação oferece oportunidades de atualização, reflexão e entretenimento, com atividades que combinam informação, curiosidades e atrações leves, garantindo uma cobertura diversificada para todos os interesses.
TV JORNAL/SBT 2
07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Chaves
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – Titãs
01:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
06:30 – Auto Motor
07:00 – Esquenta Fórmula 1
07:30 – Fórmula 1: GP do Azerbaijão
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Copa Truck: Etapa de Curvelo (MG)
13:30 – Show do Esporte
16:00 – MasterchefConfeitaria (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
REDE TV/CANAL6
06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 –Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:00 – Campeonato Alemão: Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach
14:30 – Igreja Cristã Maranata
15:00 – A Hora do Zap
16:00 – Copa HB20
17:00 –Nascar Brasil
18:00 – Copa das Nações de Futsal Masculino
20:00 – Campeonato Brasileiro Série B: Cuiabá x Chapecoense
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 –Game dos 100
15:30 – Acerte ou Caia
18:00 – Domingo Espetacular
20:00 – Aquecimento Futebol
20:20 – Campeonato Brasileiro: Cruzeiro x Bragantino
22:30 – A Fazenda
23:15 – Esporte Record
00:15 – Chicago Med
01:00 – IURD
TVU/TV BRASIL 11
06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00– Palavras de Vida
08:00 – Santa Missa
09:00– Canto e Sabor do Brasil
10:00– Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Semifinal Jogo Volta Corinthians x Cruzeiro
13:00– Samba na Gamboa
14:00– Brasil Visto de Cima
14:30– Tempo da Terra
15:00– Meu Pedaço do Brasil
15:30– Expedições
16:00– Sessão de Cinema: Peixonauta – Agente Secreto da O.S.T.R.A.
18:00– Docs Brasil: Amazônia Azul
19:00– Fronteiras
19:30– Faróis do Brasil
20:00– Brasil Visto de Cima
20:30– No Mundo da Bola
21:30– Sessão de Cinema: A Pessoa É para o que Nasce
23:15– Sessão de Cinema: O Desmonte do Monte
01:00– Sessão de Cinema: Lei Paulo Gustavo: Cidade Descoberta/ Dionísia – Poema Além da Floresta/ Mais um João
02:00– Docs Brasil: Amazônia Azul
03:00– Tempo da Terra
03:30– Expedições
04:00– Fronteiras
04:30– Faróis do Brasil
05:00– Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:3 00 – Esporte Espetacular
12:30 – Temperatura Máxima: Terremoto – A Falha de San Andreas
14:15 –Domingão Com Huck
16:50 – Bora Pro Jogo
17:05 – Campeonato Brasileiro: Sport x Corinthians
19:35 – Domingão Com Huck
20:50 – Fantástico
23:30 – Estrela da Casa
00:05 –The Town
01:45 –Domingo Maior: John Wick – De Volta ao Jogo
03:15 – Comédia na Madrugada