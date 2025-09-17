Resumo das novelas, 18.09: Rubi diz a Maribel que Genaro não aceita o casamento em 'Rubi'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Maria conta a Agripina que Tita não é sua filha legítima. Zé Maria pressiona Maria por dinheiro e a ameaça. Tita fica abalada pelas palavras de Nandinho. Penélope flagra Zé Maria assediando Maria. Tita confidencia a Vitória que não poderá mais ver Nandinho. Vitória pede que a jovem guarde segredo. Agripina conta a Vera Cruz que Tita não é filha legítima de Maria. Luís Fernando recebe outra carta anônima sugerindo que vigie a esposa. Oscar pede Soraya em casamento. Maria percebe que Penélope desconfia da verdade sobre Nandinho. Para evitar a revelação, Maria decide ceder à chantagem e penhorar sua gargantilha de brilhantes. Clemente reaparece na vida de Verônica. Luís Fernando contrata um detetive para vigiar Maria.

(14h45) Rubi



Artur finalmente concorda com o casamento de Heitor e Maribel. Alessandro está a ponto de fazer amor com Rubi, mas ela diz que só se entregará para o homem que se casar com ela. Artur diz a Rubi que Alessandro, apesar de não ter dinheiro, conseguiu estudar na melhor universidade de Nova Iorque graças a uma bolsa. Rubi, furiosa, procura Alessandro e lhe dá uma bofetada. Inconformada com a situação econômica do rapaz ela exige uma explicação por não ter lhe dito a verdade e diz que apesar de estar apaixonada por ele jamais se casaria com um homem pobre. Rosário recrimina Rubi por ter terminado seu namoro com Alessandro. A conversa com Rubi deixa Rosário nervosa e ela desmaia. Heitor socorre a mãe de Rubi e a tranquiliza. Rubi abraça Heitor e Alessandro os surpreende. Rubi diz a Heitor que nunca se sentiu tão apoiada e lhe agradece com um beijo no rosto. Alessandro diz a Rubi que pode contar com ele como médico. Maribel oferece a Rubi seu apoio moral e financeiro. Rosário, já consciente, recrimina Alessandro por ter enganado sua filha fazendo com que acreditasse que era um homem rico. Ele diz que nunca a enganou, que tudo não passou de um mal entendido. Rubi diz a Cristina que Heitor pagou todos os gastos e que não deve bancar a orgulhosa querendo assumir compromissos que vão além de suas posses. Maribel comenta com a amiga que os padrinhos de Heitor não só a aceitam como gostam muito dela. Rubi, mal intencionada, diz que dona Elisa sim gosta dela, mas que Genaro não aceita que o afilhado se case com uma aleijada. Rubi pede a Maribel que não comente com ninguém o que acaba de lhe contar, pois a deixaria mal com o Alessandro. Marcos diz a Cristina que precisam ter muito cuidado com a saúde de sua mãe, pois a pressão alta pode provocar um derrame cerebral. Maribel pergunta a Elisa se Genaro a considera uma aleijada. Alessandro diz a Rubi que pode contar com ele para o que precisar. Os dois se beijam.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia



Camila desmaia, e Juan e Mar a levam ao hospital, onde são informados de que ela está grávida. Paula conta à amiga repórter onde encontrar Ofélia e tira fotos da pobreza em que ela vive.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cemre acompanha a fisioterapia de Nedim. Civan entrega o tablet de Damla e as amigas a questionam em relação a ele. O pai do ex-namorado da caçula dos Karaçay arma para prejudicar o trabalhador. Agah pede desculpas a Seher por ter alterado o tom de voz com ela. Ceren humilha Nedim, mas é confrontada por Cemre, que lhe dá uma lição. O empresário revela a Cemre detalhes do acidente do sobrinho. Seniz defende o filho diante do marido. Bêbado, Cenk parte para cima de Nedim e sua mãe teme que Cemre tenha escutado.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó



Em meio ao desespero, Raquel opta por algo arriscado. Com o sumiço de Sera, Jó é confrontado por Aser diante de todo o acampamento.

(22h) Reis



Rei Davi vai até a casa de Urias e pede para falar com Bateseba. Sem levantar suspeitas em uma investigação, Hagite e Mical perguntam a Sisa sobre a pulseira encontrada no quarto de Davi. Natan pede ajuda a esposa Naava para conseguir notícias sobre o rei, que continua isolado de todos, inclusive da família. Urias chega ao palácio para resolver sua situação com Bateseba.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Ernesto provoca Celso, e o delegado afirma que ele será transferido. Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará. Tobias se incomoda quando Lauro leva Sônia para comprar vestidos. Simbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Celso discute com Estela e acaba terminando o relacionamento dos dois. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.

(19h40) Dona de Mim



Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia. Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla. Jaques faz uma revelação a Davi. Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Tânia confronta Jaques sobre a manipulação com Davi.

(21h20) Vale Tudo



Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa. Jarbas nota a tristeza de Consuêlo. Eunice conta para a família que recebeu uma proposta da estilista de Milão. Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete. André fica indignado ao saber que Aldeíde mentiu para ele e resolve deixá-la. Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos. André avisa que desistirá do campeonato. Renato propõe a Raquel que o cattering da festa de lançamento da revista seja da Paladar. Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo. Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.