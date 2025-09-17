fechar
Blogueiras protagonizam briga ao vivo no SBT e apresentador chama a polícia

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/09/2025 às 9:24
O Alô Juca, da TV Aratu, afiliada do SBT, continua rendendo momentos inusitados na Televisão Brasileira. Na última segunda-feira (15), duas blogueiras de Simões Filhos, na região metropolitana de Salvador, protagonizaram uma briga ao vivo no programa.

A confusão envolveu a ‘varoa’ Esther Reis e uma outra influenciadora apelidada de ‘Índia’. A segunda influenciadora foi até o local em que a primeira estava sendo entrevistada sobre uma suposta agressão que teria sofrido de familiares da rival.

Índia contou que a família de Esther fez ameaças contra ela com uma faca, dentro de um bar. Esther alegou que a rival é bastante problemática e caça confusão.

Enquanto o Alô Juca estava no ar, as duas começaram a se agredir fisicamente ao vivo, com direito a puxões de cabelo e queda no chão. O apresentador Marcelo Castro pediu a ajuda da polícia ao vivo para apartar a confusão.

Reprodução/X

