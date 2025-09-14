Resumo das novelas 15/09: Em 'Maria do Bairro', Tita garante a Luís Fernando que sempre confiará em Maria
Os capítulos das novelas de hoje exploram dilemas amorosos, disputas de poder e segredos que vêm à tona, movimentando ainda mais as tramas
As novelas desta segunda-feira (15) reservam muita emoção, trazendo revelações inesperadas, conflitos familiares e reviravoltas que prometem prender a atenção do público.
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Tita confessa a Maria que Nandinho está apaixonado por ela. Nandinho admite a Agripina que não consegue esquecer a jovem. Tita garante a Luís Fernando que sempre confiará em Maria. Nandinho abre o coração para Maria sobre seus sentimentos por Tita, enquanto Bernardo pede a mão da moça em namoro. Verônica revela a Luís Fernando que é a verdadeira mãe de Tita. Penélope ameaça Maria na rua. Tita considera aceitar o namoro com Bernardo apenas para ferir Nandinho. Luís Fernando compartilha com Fernando a revelação de Verônica. Penélope chantageia Maria, exigindo dinheiro para não contar a Luís Fernando que Nandinho seria seu amante.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Ofélia conversa com Rocío e elas combinam de se vingar de Luis Portilla. Amparo confessa a Valéria que seus avós venderam sua mãe e que ela se manteve em silêncio sobre muitas coisas por causa deles. Valéria diz a Mar que tem todo o seu apoio.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Agah agradece a Cemre por ajudar Nedim e desabafa com a enfermeira, que é sincera nas respostas. Cenk segue levando uma vida desregrada, repleta de festas. Ceren está decidida a ter um relacionamento com o rapaz e por pouco não é flagrada por Seniz ao sair do quarto dele. Cemre encobre o paradeiro de Ceren para Seher. Civan não demonstra satisfação em assumir o papel de novo motorista de Damla. Ceren fica mal ao passar a noite com o herdeiro dos Karaçay. Cemre continua cuidando de Nedim e cantarolando para ele. Civan e Damla caem em uma emboscada. Agah define que Cemre será a noiva de seu sobrinho.
RECORD – CANAL 9
(21h) A Vida de Jó
Jó causa burburinho na recepção de José e sua família em Goshem, ao receber um aviso às pressas. Rúben causa um momento de tensão ao confrontar José diante dos filhos.
(22h) Reis
Davi começa a sofrer as consequências de seus atos e percebe as transformações que vem acontecendo em sua vida e no convívio da família. Aitofel fica muito aflito e toma uma decisão drástica envolvendo sua neta. O idoso decide buscar Bateseba. Hagite chega ao quarto de Davi e encontra um objeto suspeito, levantando as desconfianças da mulher.
REDE GLOBO
(18h20) Êta Mundo Melhor!
Flávia explica para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por um curto período de tempo. Samir e Jasmin desconfiam quando Marilda e Aderbal falam sobre o suposto sítio. Na Europa, Sandra conhece Inês e decide que ela será sua cúmplice no casamento com o Barão. Candinho pede ajuda a Sabiá para encontrar Samir. Paixão confidencia a Lúcio que está sofrendo de uma doença cardíaca durante o aniversário do dono da rádio. Medeia e Maria Divina escondem a esmeralda de Cunegundes. Estela diz a Celso que deseja visitar Ernesto. Perdidos após o acidente, Asdrúbal e Picolé acreditam ter visto Samir dentro de um carro. Candinho afirma que encontrará Samir.
(19h35) Dona de Mim
Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado. Bárbara afirma que voltou ao Brasil para ficar. Marlon garante a Bárbara que está envolvido com Kami. Com a ajuda de Yara, Leo apresenta a Samuel sua ideia para a nova coleção de roupas customizadas. Peter sugere que ele e Nina se ajudem. Bárbara convida Ryan para sair. Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan.
(21h20) Vale Tudo
Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Estéban. Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio. Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Leila e Marco Aurélio se casam. Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. Marco Aurélio sofre um atentado, e é acudido por Leila.