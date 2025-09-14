fechar
Programação da TV, 15/09: Comece a semana bem informado com o Primeiro Impacto PE

Ao longo da manhã e da tarde, o destaque fica para produções de entretenimento, humor, variedades e novelas

Por TV Jornal Publicado em 14/09/2025 às 18:43 | Atualizado em 14/09/2025 às 18:58
Thiago Raposo apresenta o programa Primeiro Impacto PE, na TV Jornal
Thiago Raposo apresenta o programa Primeiro Impacto PE, na TV Jornal - Severino Soares / TV Jornal

A programação desta segunda-feira (15) na TV aberta traz uma variedade de conteúdos para todos os públicos, começando com atrações voltadas à informação e ao jornalismo logo nas primeiras horas do dia.  que acompanham o ritmo da rotina.

TV JORNAL/SBT 2

04:45 – SBT News – Manhã
06:30 – Primeiro Impacto PE
07:30 – SBT Manhã
08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
09:30 – Primeiro Impacto
11:00 – Cotidiano
11:30 – TV Jornal Meio Dia
13:20– Turma do Barra
14:00 – Maria do Bairro
14:45 – Rubi
15:30 – Fofocalizando
17:00 – Casos de Família
18:00 – Aqui Agora
18:30 – O Povo Na TV
19:45 – SBT Brasil
21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
22:15 – Programa do Ratinho
23:15 – No Alvo
00:15 – The Noite
01:15 – Operação Mesquita
01:45 – SBT Podnight
02:30 – SBT Notícias

BANDEIRANTES/TV TRIBUNA 4

05:45 – Oração do Dia com Profeta Vinícius Iracet
06:00 – Igreja das Nações
06:45 – Jornal Bandnews
07:00 – Valor da Vida
08:00 – Agro Band
08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:35 – Bora Brasil
11:00 – Jogo Aberto
12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
13:50 – Hora da Treta
14:10 – Bem Você
14:30 – Melhor da Tarde
16:00 – Brasil Urgente
17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
18:50 – Jornal da Tribuna
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Cruel Istambul
21:25 – Show da Fé
22:20 – Galvão e Amigos
00:00 – Jornal da Noite
01:00 – Esporte Total
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL 6

05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
05:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
09:30 – Ultrafarma
10:00 – Manhã Com Você
10:45 – Fica Com a Gente
12:00 – Bola na Rede
12:50 – Elas Em Jogo
13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
15:00 – A Tarde é Sua
17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
21:30 – TV Fama
22:45 – Sensacional
00:00 – Companhia Certa
00:30 – Leitua Dinâmica
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV CLUBE / RECORD 9

06:30 – Balanço Geral Manhã
08:30 – Fala Brasil
09:35 – Hoje em Dia
11:30 – Balanço Geral PE
14:40 – Vem Pernambuco
15:30 – O Rico e Lázaro
16:45 – Cidade Alerta
18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
18:05 – Esporte Record Pernambuco
18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
19:20 – Jornal Guararapes
19:55 – Jornal da Record
21:00 – A Vida de Jó
22:00 – Reis
22:45 – Repórter Record Investigação
23:45 – Chicago Med
00:30 – Jornal da Record
00:45 – IURD

TV BRASIL/TV UNIVERSITÁRIA 11

06:00 – Agro Amazonas
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Stadium 1º Tempo
12:45 – Repórter Brasil Tarde
13:30 – Nova Amazônia
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Tempo da Terra
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sem Censura
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Stadium
19:00 – Repórter Brasil Noite
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema: Alexandria
23:00 – Caminhos da Reportagem
23:30 – Sem Censura
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Caminhos da Reportagem
03:00 – Sessão de Cinema: Alexandria
05:00 – Brasil Visto de Cima

REDE GLOBO / CANAL 13

04:00 – Hora Um
06:00 – Bom Dia Pernambuco
08:30 – Bom Dia Brasil
09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
10:35 – Mais Você
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:45 – Terra Nostra
15:35 – Sessão da Tarde: Quando Encontrei Você
17:20 – A Viagem
18:25 – Êta Mundo Melhor!
19:10 – NE2
19:40 – Diante de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Estrela da Casa
23:00 – Tela Quente: Seguindo Em Frente
00:30 – Jornal da Globo
01:20 – Conversa Com Bial
02:00 – Dona de Mim (R)
02:45 – Comédia na Madrugada I
03:25 – Comédia na Madrugada II

