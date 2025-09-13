Programação da TV, 14/09: Domingo Legal é destaque na programação da TV Jornal/SBT
Apresentado por Celso Portiolli, programa começa às 11h15 na tela da TV Jornal/SBT. Veja a programação completa dos canais da TV aberta
TV JORNAL/SBT 2
07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Chaves
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – Titãs
01:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Ponto de Vista
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Show do Esporte
16:00 – Masterchef Confeitaria
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Sou Manaus Passo a Paço
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
REDE TV/CANAL6
06:00 – Ultrafarma
08:30 – Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 – Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:00 – Campeonato Alemão: Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen
14:30 – Igreja Cristã Maranata
15:00 – A Hora do Zap
17:00 – Você na TV
18:00 – A Hora do Zap
19:00 – Para Aqui!
22:00 – A Hora do Zap
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 – Game dos 100
15:30 – Love & Dance
17:00 – Acerte ou Caia
19:45 – Domingo Espetacular
23:00 – Esporte Record
00:00 – Chicago Med
01:00 – IURD
TVU/TV BRASIL 11
06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras de Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Canto e Sabor do Brasil
10:00 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Semifinal Jogo Volta Corinthians x Cruzeiro
13:00 – Samba na Gamboa
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Tempo da Terra
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: Peixonauta – Agente Secreto da O.S.T.R.A.
18:00 – Docs Brasil: Amazônia Azul
19:00 – Fronteiras
19:30 – Faróis do Brasil
20:00 – Brasil Visto de Cima
20:30 – No Mundo da Bola
21:30 – Sessão de Cinema: A Pessoa É para o que Nasce
23:15 – Sessão de Cinema: O Desmonte do Monte
01:00 – Sessão de Cinema: Lei Paulo Gustavo: Cidade Descoberta / Dionísia – Poema Além da Floresta / Mais um João
02:00 – Docs Brasil: Amazônia Azul
03:00 – Tempo da Terra
03:30 – Expedições
04:00 – Fronteiras
04:30 – Faróis do Brasil
05:00 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
05:45 – Santa Missa
06:35 – Globo Comunidade PE
07:05 – Auto Esporte
07:35 – Globo Rural
08:45 – Viver Sertanejo
09:30 – Esporte Espetacular
10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino:Corinthians x Cruzeiro
12:35 – Temperatura Máxima: Uncharted – Fora do Mapa
14:35 – Domingão Com Huck
17:00 – Bora Pro Jogo
17:15 – Campeonato Brasileiro: São Paulo x Botafogo
19:35 – Domingão Com Huck
20:50 – Fantástico
23:30 – Estrela da Casa
00:05 – The Town
01:45 – Domingo Maior: Rua Cloverfield, 10
03:15 – Comédia na Madrugada