Resumo das novelas, 12.09: Tita acusa Maria de trair Luís Fernando em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tita acusa a mãe de trair Luís Fernando. Maria tenta se defender, mas a filha está convencida de que ela tem outro. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Tita acusa Maria de trair Luís Fernando. A mãe tenta se defender, mas a filha está convencida de que há outro homem em sua vida. Maria revela que tem uma missão da qual não desistirá. Agripina pede a Nandinho que não conte a ninguém sobre sua ligação com Maria. Penélope paga à zeladora para obter informações sobre os moradores do prédio de Nandinho. Influenciada por Verônica, Tita decide namorar o rapaz para descobrir a verdade. Ela liga para Nandinho, pede que seja seu namorado e marca um encontro no horário da aula com Maria. Agripina estranha a ausência dele e cobra explicações.

(21h) As Filha da Senhora Garcia



Ofélia conversa com Rocío e elas combinam de se vingar de Luis Portilla. Amparo confessa a Valéria que seus avós venderam sua mãe e que ela se manteve em silêncio sobre muitas coisas por causa deles. Valéria diz a Mar que tem todo o seu apoio.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



A fúria de Cemre cresce após um confronto inesperado com Agah. Nedim perde o controle, e Cenk decide proteger Cemre enfrentando, pela primeira vez, sua própria mãe. Ceren segue seus próprios planos, guiada por ambição e segredos, e suas ações atingem Nedim e Cenk de forma imprevisível. eniz, pela primeira vez, se mostra abalada. Enquanto Agah recorre a Seher com uma proposta surpreendente, Cenk ouve a voz do passado ecoar em sua mente e toma uma atitude que ninguém esperava.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Sem divulgação.

(22h) Reis



Passeando pelas ruas da formosa Jerusalém, Davi e Tamar são surpreendidos com a aproximação de uma linda mulher.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem.

(19h40) Dona de Mim



Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.

(21h20) Vale Tudo



Mário Sérgio manipula Odete. Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente. Estéban se depara com Celina e Olavo juntos. Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Luciano pede Daniela em casamento. Afonso avisa a Odete que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe. Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. Jarbas e Consuêlo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento. Consuêlo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeíde estiver presente.