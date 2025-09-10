Resumo das novelas, 11.09: Tita confronta a mãe quando ela se recusa a viajar à Europa em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tita insiste para que os pais façam uma viagem à Europa, mas Maria recusa. Furiosa, Tita pede uma explicação. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Determinada a proteger o pai, Tita diz que afastará o garoto de Maria. Em casa, Vitória e Lupe pressionam Maria a contar a verdade sobre a venda das joias, mas ela decide esperar até que Nandinho a reconheça como mãe. Tita volta a ligar para Nandinho e o convida para uma festa, mas o ignora quando ele aparece. Penélope se aproxima do rapaz e o interroga sobre Maria. Agripina conta a Maria que Nandinho está namorando. Tita insiste para que os pais façam uma viagem à Europa e exige que a mãe vá, mas Maria se recusa. Furiosa, Tita exige que ela explique sua recusa e a confronta no quarto.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia



Paula e Leonardo confessam a Luis que encontraram o quadro de Cecília destruído. Valéria e Arturo brindam ao novo lar, e ele diz que está muito orgulhoso dela. Nicolás visita o túmulo da mãe porque precisa de ajuda para lidar com seus sentimentos.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cemre se surpreende com a presença inesperada de Cenk e sua reação não sai como ele imaginava. Enquanto Agah move forças para proteger sua família, Seher enfrenta mais uma vez os Karaçay, pagando um preço alto por isso. A tensão cresce na mansão, e segredos começam a sair do controle. Em meio a alianças inesperadas e decisões impensadas, palavras ditas e imagens reveladas abalam profundamente os alicerces das duas famílias.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Durante uma conversa com Nero, Paulo se espanta com o presente trazido por Popeia. Usando de crueldade, os sicários propõem uma troca a Albino e Ananias.

(22h) Reis



O profeta Natan fala a Davi um recado diretamente de Deus.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!



Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.

(19h15) Dona de Mim



O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.

(20h35) Vale Tudo



César manda Maria de Fátima seguir com sua vida. Ivan e Raquel organizam os preparativos para a inauguração da agência de turismo. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados. Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Marco Aurélio pede para Mário Sérgio descobrir se foi Odete quem denunciou a clínica.