Entretenimento | Notícia
Programação da TV, 11.09: 'TV Jornal Meio Dia' traz as principais denúncias do estado na 'TV Jornal'
O programa 'TV Jornal Meio Dia', apresentado por Ciro Bezerra, traz as principais denúncias e cobranças do estado. Confira a programação da TV
TV Jornal / SBT 2
- 04:45 – SBT News – Manhã
- 06:30 – Primeiro Impacto PE
- 07:30 – SBT Manhã
- 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
- 09:30 – Primeiro Impacto
- 11:00 – Cotidiano
- 11:30 – TV Jornal Meio Dia
- 13:15 – Turma do Barra
- 14:00 – Maria do Bairro
- 15:30 – Fofocalizando
- 17:00 – Casos de Família
- 18:00 – Aqui e Agora
- 18:30 – O Povo Na TV
- 19:45 – SBT Brasil
- 21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
- 22:15 – Programa do Ratinho
- 23:15 – A Praça é Nossa
- 00:45 – The Noite
- 01:45 – Operação Mesquita
- 02:15 – SBT Podnight
- 03:00 – SBT Notícias
TV Tribuna / Band 4
- 05:45 – Profeta Vinícius Iracet
- 06:00 – Igreja Cristo Para As Nações
- 06:45 – Jornal Bandnews
- 07:00 – Valor da Vida
- 08:00 – Agro Band
- 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
- 08:35 – Bora Brasil
- 11:00 – Jogo Aberto
- 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
- 13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
- 13:50 – Hora da Treta
- 14:10 – Bem Você
- 14:30 – Melhor da Tarde
- 16:00 – Brasil Urgente
- 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
- 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
- 19:20 – Jornal da Band
- 20:30 – Cruel Istambul
- 21:25 – Show da Fé
- 22:20 – Perrengue do Dia
- 22:30 – Melhor da Tarde
- 00:00 – Jornal da Noite
- 01:00 – Esporte Total
- 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
REDE TV / Canal 6
- 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
- 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 09:30 – Ultrafarma
- 10:00 – Manhã Com Você
- 10:45 – Fica Com a Agente
- 12:00 – Bola na Rede
- 12:50 – Elas Em Jogo
- 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 15:00 – A Tarde é Sua
- 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 18:00 – Brasil do Povo
- 19:55 – Rede TV! News
- 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
- 21:30 – TV Fama
- 22:45 – Operação de Risco
- 23:45 – É Notícia
- 00:30 – Leitura Dinâmica
- 01:00 – Jogo na Tela
- 02:00 – Madrugada Animada
- 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV Guararapes / Record 9
- 06:30 – Balanço Geral PE
- 08:40 – Fala Brasil
- 10:00 – Hoje em Dia
- 11:30 – Balanço Geral PE
- 14:40 – Vem Pernambuco
- 15:30 – O Rico e Lázaro
- 16:30 – Cidade Alerta
- 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
- 18:05 – Esporte Record Pernambuco
- 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
- 19:20 – Jornal Guararapes
- 19:55 – Jornal da Record
- 21:00 – Paulo, O Apóstolo
- 22:00 – Reis
- 22:45 – Acumuladores
- 23:45 – Chicago Med
- 00:30 – Jornal da Record 24h
- 00:45 – Fala Que Eu Te Escuto
TVU / TV Brasil 11
- 06:00 – Cozinha Amazônia
- 06:30 – Agricultura Alto Vale
- 07:00 – TV Brasil Animada
- 12:30 – Stadium 1º Tempo
- 12:45 – Repórter Brasil Tarde
- 13:30 – Expedição MS
- 14:00 – Brasil Visto de Cima
- 14:30 – Tempo da Terra
- 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
- 15:30 – Expedições
- 16:00 – Sem Censura
- 18:00 – Brasil Visto de Cima
- 18:30 – Stadium
- 19:00 – Repórter Brasil Noite
- 20:00 – Sangue Oculto
- 21:00 – Sessão de Cinema: Blue Jasmine
- 23:00 – Condor
- 23:30 – Sem Censura
- 01:30 – Sangue Oculto
- 02:30 – Condor
- 03:00 – Sessão de Cinema: Blue Jasmine
- 05:00 – Brasil Visto de Cima
TV Globo 13
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom dia PE
- 08:30 – Bom dia Brasil
- 09:30 – Encontro
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – NE1
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Terra Nostra
- 15:15 – História de Amor
- 15:45 – Sessão da Tarde: A Sogra Perfeita
- 17:10 – A Viagem
- 18:05 – Êta Mundo Melhor!
- 18:45 – NE2
- 19:15 – Dona de Mim
- 20:00 – Jornal Nacional
- 20:35 – Vale Tudo
- 21:20 – Copa do Brasil: Botafogo x Vasco da Gama
- 23:30 – Estrela da Casa
- 00:15 – Jornal da Globo
- 01:05 – Conversa Com Bial
- 01:45 – Dona de Mim
- 02:25 – Comédia na Madrugada I
- 03:15 – Comédia na Madrugada II