Entretenimento | Notícia

Resumo das novelas, 09.09: Tita suspeita que Maria tem um amante em 'Maria do Bairro'

Ao ouvir uma conversa de Maria marcando um encontro por telefone, ela suspeita que a mãe tem um amante. Confira o resumo das novelas

Por JC Publicado em 08/09/2025 às 12:33
Novela Maria do Bairro
Novela Maria do Bairro - SBT

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Tita ouve Maria marcar um encontro por telefone e suspeita de traição. Para evitar a filha, Maria desmarca a visita a Nandinho. Convencida de que a mãe tem um amante, Tita decide tornar sua vida impossível. Em Houston, Soraya avança no tratamento de reabilitação e planeja voltar ao México rica para se vingar. Ela conhece Alice, filha de um milionário, e tenta se aproximar do pai da menina. Tita liga para o número que encontrou e fala com Nandinho, iniciando amizade sem revelar sua identidade.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Rocío descobre que a pessoa que pensava ser Glória é, na verdade, Ofélia. Os filhos de Luis reclamam dos excessos de Mar, enquanto ele os restringe. A grande soma de dinheiro de Ofélia põe em dúvida a humildade e as boas intenções de Mar.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Seher perde o controle de sua vida ao descobrir a verdade por trás da ganância da filha. Revoltada com a venda e envergonhada, enfrenta Agah Karaçay e decide deixar a mansão com sua família. No caminho de volta para sua cidade, é consumida pela dor e pela culpa. Enquanto isso, Agah descobre pistas importantes sobre o passado de Nedim. Porém, a chegada de um intruso à mansão muda tudo e coloca o destino de Seher nas mãos de Agah.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Há tempos sem notícias, todos se preocupam com o paradeiro de Paulo. Sob o olhar atento de Popeia, Nero faz uma pergunta inesperada a Rode.

(22h) Reis

Valentes de Davi entram em confronto com um exército inimigo.

REDE GLOBO

(17h50) Êta Mundo Melhor!

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.

(18h50) Dona de Mim

Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.

(22h30) Vale Tudo

Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André irá morar com ela. Raquel aceita o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow. Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência. Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria da Paladar. Marieta e Poliana decidem namorar. Odete dá orientações para Celina organizar seu casamento. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento de Odete e César. Maria de Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. César decide fugir da festa com Olavo.

