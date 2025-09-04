fechar
Entretenimento | Notícia

Resumo das novelas, 05.09: Tita desconfia que Maria tenha outro homem em 'Maria do Bairro'

Tita desconfia de Maria e mexe em suas gavetas, ela encontra um número de telefone e acha que Maria tem outro homem. Confira o resumo das novelas

Por JC Publicado em 04/09/2025 às 15:02
Thalia como Maria do Bairro
Thalia como Maria do Bairro - SBT

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro

A religiosa se recusa a confirmar o nome da família que adotou a menina. Penélope e José Maria aceitam assinar o documento proposto por Luís Fernando, que os ameaça de prisão caso descumpram o acordo. Verônica se apresenta na mansão De La Vega como professora de idiomas. Maria contrata um decorador para o apartamento de Nandinho. Luís Fernando aceita Verônica como professora de Tita. Quando as duas se encontram, Verônica percebe que a menina é sua filha. Tita simpatiza com a nova professora. Raimunda pede perdão à filha por tê-la forçado a abandonar a criança no orfanato. Maria anuncia a Nandinho e Agripina que alugou um apartamento para eles. Tita, desconfiada do comportamento da mãe, mexe em suas gavetas, encontra um número de telefone e pensa que Maria tem outro homem.

(16h45) A Caverna Encantada

A emissora não divulgou o último capítulo.

(21h) As Filha da Senhora Garcia

Susana procura Ofélia para perguntar se o filho de Mar é de Juan. Rocío procura Arturo no escritório de Portilla e acidentalmente encontra Nicolás, que lhe pede para ir embora e nunca mais voltar. Graciela morre, e a família Portilla fica devastada. Rocío aparece no funeral, e Ofélia a confronta. Susana sugere que Camila dê um filho a Juan para mantê-lo seguro.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher

Antes tarde do que nunca. Lúcia se arrepende e vai procurar Sebastián para se desculpar por suas maldades e mentiras. Apesar de todas as adversidades que vivenciaram, chegou o dia mais sonhado. Sebastián e Gaivota selam seu amor no altar e prometem ficar juntos para sempre. Viva o amor! Fim.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Em julgamento diante das principais autoridades da judeia, Paulo faz sua defesa. Pela boca de Popéia, Nero recebe uma dolorosa notícia.

(22h) Reis

Urias se abre com a esposa e compartilha sua experiência com a entrada da Arca, mas são interrompidos por uma convocação preocupante.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Estela decide revelar seu segredo a Dita.

(19h40) Dona de Mim

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação. Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

(21h20) Vale Tudo

Solange socorre Afonso. Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

