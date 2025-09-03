Resumo das novelas, 04.09: Luís Fernando confessa estar sendo chantageado por Penélope em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



Maria teme revelar a verdade a Tita. Luís Fernando confessa estar sendo chantageado por Penélope, que ameaça expor tudo. A jovem pede que ele ceda para proteger a filha. Luís Fernando decide atender ao pedido. Agripina estranha a mudança de comportamento de Nandinho. O empresário marca um encontro com Penélope. Maria conta a Lupe sobre a chantagem. Luís Fernando exige que Penélope e José Maria assinem um documento comprometendo-se a não voltar a extorqui-lo. Vitória recebe outra carta anônima. Em Houston, Soraya continua sua recuperação e promete vingança. Verônica retorna ao país e vai ao orfanato em busca da filha. A freira diz que a menina foi adotada há anos. Verônica desconfia de que a família De La Vega esteja envolvida.

(16h45) A Caverna Encantada



Enquanto isso, no SBT, Fafá caminha entre as pessoas sem ser reconhecida, mostrando que fama não brilha como ela esperava. Pedro, André, Nina, Rui e Tonico preparam armadilhas contra Norma, mas Flora os observa com olhar furioso. Norma surge com Safira e, num clima de terror, hipnotiza todas as crianças presas numa sala no colégio. Anna e Lavínia retornam a Milagres. Lavínia revela sua traição: ela foi espiã de Norma. Em seguida, Lavínia enfrenta Flora, enquanto Anna encara Norma cara a cara, sabendo bem que ela é a única capaz de confrontá-la. Com todos os funcionários e alunos hipnotizados, resta a Anna lutar contra Norma. A batalha final pelo colégio está prestes a começar.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia



Valéria não consegue se concentrar no trabalho porque Arturo está presente e pede que ela fique longe. Ofélia avisa Camila para ficar de olho em Juan, pois ele ainda está procurando por sua filha. Mar conta a Valéria a verdade sobre seu filho.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



Gaivota arrisca tudo pela liberdade de Sebastián. Wilson testemunha contra Ivan e Carlos Mario. Mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. O juiz ordena a libertação imediata de Sebastián. Ivan, Carlos Mario e Pablo Emilio terão que pagar por suas más ações. No final o sol sempre nasce. Julia decide dar 25% da herança de Octávio para Gaivota.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Ainda não divulgado.

(22h) Reis



Davi dança para Deus alegremente diante de todo o povo de Jerusalém com a chegada da Arca da Aliança. Joabe é avisado sobre uma nova ameaça que se aproxima da capital.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!



Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois. Zé dos Porcos chega a São Paulo. Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires. Samir encontra Candinho e Policarpo. Celso conhece Marilda e Aderbal.

(19h15) Dona de Mim



Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan. Samuel leva Sofia para passar uma temporada na casa de Leo, mas se incomoda ao saber que Ryan está hospedado no local. Alan e Jussara se preparam para firmar seu compromisso diante de Enoque. Kami pressiona Marlon sobre o relacionamento dos dois. Jaques presenteia Davi e afirma querer ter um filho como ele. Samuel decide deixar Sofia na casa de Ayla e Gisele. Ryan não gosta de ver Dedé sofrendo bullying. Samuel se aconselha com Vivian sobre a certidão de nascimento de Sofia. Leo se candidata a um trabalho na fábrica. Dedé se envolve em uma confusão na escola, e Kami, Marlon e Ryan são convocados. Jaques flagra Leo em sua fábrica.

(20h35) Vale Tudo



Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando avisa a Afonso e a Solange que só com o resultado dos exames saberá se a medicação está surtindo o resultado esperado. Odete chega com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem implora uma última chance. Solange decide passar uns dias na casa de Afonso. Marco Aurélio promete ressarcir Odete da quantia de dinheiro desviada da TCA. Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula. Raquel aconselha Pascoal a revelar a Gilda que gosta dela. Afonso sente tontura e desmaia.