Resumo das novelas, 03.09: Gabriel e Pilar acionam a polícia para Norma em 'A Caverna Encantada1

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gabriel e Pilar acionam a polícia, mas Norma manipula a situação e nega qualquer tipo de maus tratos com os alunos. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



Maria aluga um apartamento para Nandinho e Agripina. Verônica liga para Raimunda e anuncia sua volta ao país. Pressionada pelo amante, Penélope é incentivada a seguir chantageando Luís Fernando. Verônica revela à mãe que pretende reencontrar a filha abandonada em um orfanato. Nandinho pede a Más Notas que não volte a procurá-lo. Maria faz planos para o filho. Penélope procura Luís Fernando novamente, exige dinheiro e ameaça contar a Tita que sua mãe biológica quer recuperá-la. O empresário reage e pede que diga quem é a mulher. De volta para casa, Penélope admite ao amante que não conseguiu nada. Maria promete a Agripina que cuidará de Nandinho. Lupe conta a Luís Fernando que Penélope ligou dizendo que ainda são amantes. O homem afirma que a afilhada quer destruir seu casamento. José Maria liga para Luís Fernando e ameaça revelar tudo a Tita. Maria compra roupas para Nandinho, despertando a desconfiança de Vera Cruz. Luís Fernando diz a Maria que chegou a hora de contar a verdade à filha.

(16h45) A Caverna Encantada



Isadora e Manu percebem que a única forma de salvar o colégio é quebrar a conexão mental sombria que une Norma a Safira. César retorna a Milagres decidido a resgatar Elisa, mas, ao encontrá-la, é surpreendido e amarrado por Flora. Gabriel e Pilar acionam a polícia, mas Norma manipula a situação: convence os agentes de que os professores foram demitidos e que agora estão revoltados, enquanto ela nega qualquer maltrato aos alunos. Flora entra em cena e mentirosamente elogia Norma como uma diretora carinhosa, o suficiente para virar testemunha contra Gabriel e Pilar, que são conduzidos à delegacia. Em contrapartida, Lavínia chega em Belo Horizonte de helicóptero, determinada a convencer Anna a retornar à Milagres. Unindo forças, os grupos Luíses e Lúcias se preparam para combater Norma.

(20h30) As Filhas da Senhora Garcia



Luis Portilla diz aos filhos que está muito decepcionado com eles. O retorno de Luis obriga os irmãos Portilla a acolherem Mar e Ofelia de volta em casa. Rocío procura Valeria para pedir que a ajude a conhecer Arturo e Nicolás.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



O reinado de Ivan está se esgotando. Lúcia dá as costas para ele e terá que atender uma convocação. Quando pensava que tudo estava perdido, Gaivota recupera as esperanças, pois Marcia vai colaborar com o caso de Sebastián.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Ainda não divulgado.

(22h) Reis



De partida para Gesur, Maaca e os filhos se despedem de Davi e Talmai o comunica sobre um convidado que se voluntariou a partir com eles. Bateseba recebe uma visita inesperada.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita. Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro. Candinho e Dita declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.



(19h40) Dona de Mim



Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques. Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio. Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação. Jaques se enfurece ao ver o que Sofia aprontou com seus pertences, e Denise alerta Samuel. Sofia confessa a Rosa que sente medo de Jaques. Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa, e Samuel e Davi ficam contrariados. Sofia pede para morar com Leo. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.

(21h20) Vale Tudo



Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.