Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 02.09: Programa 'O Povo na TV' traz notícias para a programação da 'TV Jornal'

O programa 'O Povo na TV', apresentado por Anne Barreto, traz as últimas notícias e denuncias de Pernambuco. Confira a programação completa da TV

Por JC Publicado em 01/09/2025 às 14:49
Anne Barretto, apresentadora do programa "O Povo na TV"
Anne Barretto, apresentadora do programa "O Povo na TV" - Heudes Regis / Especial para o JC

TV JORNAL / SBT 2

  • 04:45 – SBT News – Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:15 – Turma do Barra
  • 13:45 – Maria do Bairro
  • 14:30 – Casos de Família
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – A Caverna Encantada
  • 17:45 – E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
  • 22:15 – Programa do Ratinho
  • 00:15 – The Noite
  • 01:15 – Operação Mesquita
  • 01:45 – SBT Podnight
  • 02:30 – SBT Notícias

BANDEIRANTES / TV TRIBUNA

  • 05:00 – Jantar o Quê
  • 05:45 – Oração do Dia (com Profeta Vinícius Iract)
  • 06:00 – Igreja das Nações
  • 06:45 – Jornal Bandnews
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
  • 13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 13:50 – Hora da Treta
  • 14:10 – Bem Você
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Café com Aroma de Mulher
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – MasterChef Amadores
  • 00:20 – Jornal da Noite
  • 01:15 – Esporte Total
  • 02:10 – Band Esporte
  • 02:45 – +Info
  • 03:00 – Jornal da Band (reprise)

REDE TV / CANAL 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com Você
  • 10:45 – Fica Com a Gente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 12:50 – Elas Em Jogo
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – RedeTV! News
  • 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 23:00 – Operação de Risco
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV CLUBE / RECORD

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:40 – Fala Brasil
  • 10:00 – Hoje em Dia
  • 11:50 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco (continuação)
  • 19:15 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – Paulo, O Apóstolo
  • 22:00 – Reis
  • 22:45 – Cine Record Especial: Antes de Dormir
  • 00:30 – Jornal da Record (reprise)
  • 00:45 – IURD

TV BRASIL / TV UNIVERSITÁRIA

  • 06:00 – Discotoca
  • 06:30 – Agro Educativa
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde (ao vivo)
  • 13:30 – Destino Pernambuco
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Rastro dos Bichos
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Campo Grande
  • 23:00 – DR com Demori
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – DR com Demori (reprise)
  • 03:00 – Sessão de Cinema: Campo Grande (reprise)
  • 03:30 – Parques do Brasil
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

REDE GLOBO

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:15 – História de Amor
  • 15:45 – Sessão da Tarde: Mulheres Ao Ataque
  • 17:25 – A Viagem
  • 18:25 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:10 – NE2
  • 19:40 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Vale Tudo
  • 22:25 – Estrela da Casa
  • 23:25 – Profissão Repórter
  • 00:05 – Jornal da Globo
  • 00:55 – Conversa com Bial
  • 01:35 – Dona de Mim (reprise)
  • 02:20 – Comédia na Madrugada I
  • 03:10 – Comédia na Madrugada II

