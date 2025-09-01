fechar
SBT cancela exibição da Porta dos Desesperados após fracasso na audiência

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 8:58
Depois de amargar um quarto lugar, atrás da Band, ao longo de toda a sua exibição, o SBT decidiu cancelar a temporada especial do Porta dos Desesperados, apresentado por Sérgio Malandro. A atração chegou ao fim nesta sexta-feira (29).

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, a ideia era que o programa fosse colocado no ar apenas em outubro, mas foi antecipado diante de um verdadeiro caos provocado nos fins de tarde do canal, com a exibição de A Caverna Encantada.

O objetivo do SBT era emplacar a atração e produzir novos episódios especiais, no entanto, a audiência não correspondeu como o esperado.

Na próxima semana, a Porta dos Desesperados será substituído pela série E aí, Quem vai ficar com a Mamãe?, produção original do SBT, assinada por Alexandre Teixeira, a partir de uma ideia original de Cristianne Fridman, agora contratada pela Globo.

