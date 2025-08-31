Resumo das novelas 01/09: Maria implora a Luís Fernando para que retire a queixa em 'Maria do Bairro'
Ainda em Maria do Bairro, Vera Cruz visita Agripina. Ela fala de Maria e diz que Nandinho está trabalhando na casa dessa senhora
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Maria implora a Luís Fernando para que retire a queixa contra o menino. Ele se comove com o sofrimento da mulher e decide atender seu pedido. Vera Cruz visita Agripina. Ela fala de Maria e diz que Nandinho está trabalhando na casa dessa senhora. Vera Cruz fica aliviado e deduz que o Nandinho que está preso, não é o filho de sua amiga.
(16h45) A Caverna Encantada
Flora encontra o diamante-falante e o entrega a Safira, que imediatamente recupera seus poderes e hipnotiza Flora. Em um hospital de Belo Horizonte, Anna confessa a Pilar e Gabriel que não retornará ao colégio, porque seu pai, Paulo, precisa dela, o que deixa os professores desconcertados, mas compreensivos. Flora revela a existência da caverna para Norma, que se choca ao saber que esteve tão próxima da verdade e nem desconfiasse. Pouco depois, Safira aparece, afirma que sempre esperou por Norma e une forças com a diretora, passando a controlar sua mente. Elisa percebe que Flora está mais poderosa. Gabriel e Pilar retornam ao colégio acompanhados por Manuela e Isadora. Enquanto isso, Fafá e seus amigos encerram gravações do sitcom. No coração da caverna, Norma e Flora tomam Moisés, Tonico e Dalete como reféns, que imploram por sua liberdade.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Após Leonardo revelar que o filho de Mar não é, na verdade, filho de Luis, a família Portilla reage com fúria e expulsa Mar e Ofelia de casa de forma violenta. Humilhada, Ofelia decide se vingar e elabora um plano para chantagear os Portilla, ameaçando expor o segredo que Rocío lhe confiou.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Sebastián recebe uma visita surpresa que deixa sua vida feliz. Ivan tenta sufocar Fernando, mas para sua má sorte, Julia chega e pede que ele saia imediatamente. Gaivota tenta convencer Wilson a fugir com Márcia.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
Já sob o domínio dos guardas, Paulo é acusado por Alexandre e Himeneu. Em meio à confusão nas ruas de Jerusalém, Jonatas recebe um ultimato.
(22h) Reis
Davi visita novamente o Tabernáculo, mas desta vez decide levar pequenos convidados para acompanhá-lo. Momento de celebração e alegria de todo o povo de Jerusalém termina de forma trágica.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes. Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.
(19h40) Dona de Mim
Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burn out e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.
(21h20) Vale Tudo
Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete