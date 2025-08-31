Resumo das novelas 01/09: Maria implora a Luís Fernando para que retire a queixa em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro

Maria implora a Luís Fernando para que retire a queixa contra o menino. Ele se comove com o sofrimento da mulher e decide atender seu pedido. Vera Cruz visita Agripina. Ela fala de Maria e diz que Nandinho está trabalhando na casa dessa senhora. Vera Cruz fica aliviado e deduz que o Nandinho que está preso, não é o filho de sua amiga.

(16h45) A Caverna Encantada

Flora encontra o diamante-falante e o entrega a Safira, que imediatamente recupera seus poderes e hipnotiza Flora. Em um hospital de Belo Horizonte, Anna confessa a Pilar e Gabriel que não retornará ao colégio, porque seu pai, Paulo, precisa dela, o que deixa os professores desconcertados, mas compreensivos. Flora revela a existência da caverna para Norma, que se choca ao saber que esteve tão próxima da verdade e nem desconfiasse. Pouco depois, Safira aparece, afirma que sempre esperou por Norma e une forças com a diretora, passando a controlar sua mente. Elisa percebe que Flora está mais poderosa. Gabriel e Pilar retornam ao colégio acompanhados por Manuela e Isadora. Enquanto isso, Fafá e seus amigos encerram gravações do sitcom. No coração da caverna, Norma e Flora tomam Moisés, Tonico e Dalete como reféns, que imploram por sua liberdade.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Após Leonardo revelar que o filho de Mar não é, na verdade, filho de Luis, a família Portilla reage com fúria e expulsa Mar e Ofelia de casa de forma violenta. Humilhada, Ofelia decide se vingar e elabora um plano para chantagear os Portilla, ameaçando expor o segredo que Rocío lhe confiou.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher

Sebastián recebe uma visita surpresa que deixa sua vida feliz. Ivan tenta sufocar Fernando, mas para sua má sorte, Julia chega e pede que ele saia imediatamente. Gaivota tenta convencer Wilson a fugir com Márcia.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Já sob o domínio dos guardas, Paulo é acusado por Alexandre e Himeneu. Em meio à confusão nas ruas de Jerusalém, Jonatas recebe um ultimato.

(22h) Reis

Davi visita novamente o Tabernáculo, mas desta vez decide levar pequenos convidados para acompanhá-lo. Momento de celebração e alegria de todo o povo de Jerusalém termina de forma trágica.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes. Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.

(19h40) Dona de Mim

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burn out e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.

(21h20) Vale Tudo

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete