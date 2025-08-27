Resumo das novelas 28.08: Maria descobre que Luís Fernando continua a traí-la e os dois discutem
Tita desabafa com Maria que não gosta de Penélope, aumentando suas desconfianças. Maria exige que Penélope seja demitida
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Maria descobre que Luís Fernando continua a traí-la e os dois discutem. Ele a culpa pela solidão e mantém o envolvimento com Penélope, apesar de tentar romper. Tita desabafa com Maria que não gosta de Penélope, aumentando suas desconfianças. Maria exige que Penélope seja demitida, mas ela manipula Luís Fernando para permanecer na casa. Enquanto Nandinho adoece e preocupa Agripina, Maria flagra Luís Fernando e Penélope se beijando.
(17h) A Caverna Encantada
Anna ajuda o pai a sair da floresta. Flora procura Safira porque quer se tornar malvada e ser a aluna favorita de Norma. Anna e Paulo reencontram os amigos. Horas depois, os paramédicos declaram que o estado de saúde de Paulo é delicado. Fafá avisa Thomas e Goma que eles vão participar de seu programa, que agora será um sitcom. Gabriel leva Pilar até a prefeitura de surpresa para se casarem. Manu flagra Lavínia falando ao telefone com Norma e pedindo informações sobre Paulo, e a acusa de traição. Norma comunica a Elisa que pretende reestruturar o colégio.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
A notícia da morte de Luis enche a família de tristeza e culpa. A família Portilla realiza um velório privado para evitar a imprensa e os repórteres. Rocío comparece ao velório e tenta conversar com Arturo e Nicolás.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Sebastião confirma que sua assinatura consta nos documentos, o que o complica. Lúcia visita Lucrécia, revela que a criança não é filha biológica do empresário e admite que nasceu por meio de inseminação artificial. A viúva de Otávio encontra registros de transação de terra feitos por ele a favor de Gaivota e Carmela. Márcia se nega a testemunhar contra Carlos Mário, mas sugere o uso de filmagem. Lúcia toma conhecimento da morte de seu pai, Eduardo.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
A Record ainda não divulgou.
(22h) Reis
Homens de Davi se dividem e partem a procura do rei. Zadoque se voluntaria para fazer a busca no lugar de maior risco e acaba se deparando com um antigo segredo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.
(19h40) Dona de Mim
Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel. Samuel procura Walkíria para denunciar Jaques. Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.
(21h20) Vale Tudo
Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso. Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve. Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ana Clara arma um casamento com Leonardo.