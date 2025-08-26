Resumo das novelas, 27.08: Anna reencontra seu pai em 'A Caverna Encantada'
Anna se orienta pelos vagalumes e consegue encontrar seu pai, mas ele está muito debilitado em 'A Caverna Encantada'. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Lupe alerta Luís Fernando a não confiar em Penélope. Enquanto isso, Agripina se preocupa com os presentes de Nandinho, e Vitória aconselha Maria a ter cuidado, já que Luís Fernando desconfia de sua sanidade. Maria e Luís Fernando discutem, e Penélope aproveita para se declarar a ele. Com intrigas de Carlota e a insistência de Penélope, Luís Fernando acaba cedendo e a beija, mas depois, arrependido, pede perdão a Maria. Mesmo assim, Penélope insiste em conquistá-lo. Lupe adverte Maria a se aproximar do marido, e Fernando flagra Luís Fernando quase sendo seduzido novamente.
(17h00) A Caverna Encantada
Lavínia, Manu e Isadora montam acampamento sozinhas na mata. Na floresta, Anna se orienta pelos vagalumes. Fafá, Shirley e Wanda vão ao SBT e fecham contrato com um diretor para a compra do reality show. Fafá decide gravar o programa na casa das detetives. Anna finalmente reencontra seu pai, Paulo, que está muito debilitado. Isadora diz a Lavínia que confia nela e que acredita em seu bom coração; Lavínia tenta revelar algo Mateus encontra Lavínia, Manu e Isadora, mas sem localizar Anna.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Nicolás não consegue parar de pensar em Valeria e sofre por ela ser um amor impossível para ele. Arturo pede Valeria em namoro. Graciela descobre que Nicolás está apaixonado por Valeria. Luis Portilla viaja a negócios e sofre um acidente.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Julia enfrenta o herdeiro mais velho e assegura que não se deixará manipular por ele. Ivan tenta evitar a apuração da promotoria a seu respeito. Gaivota surpreende o sabotador nos cafezais. Noticiários levam ao ar acusações de Ivan acerca de Sebastião. Lucrécia flagra romance entre o ex-cônjuge e sua melhor amiga. Sebastião é detido no gastrobar. Julia vê Gaivota discursando para os trabalhadores rurais em defesa dos Vallejo.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
Diante de toda Roma, Nero faz uma apresentação teatral. Ao ser questionado por Gabriela, Paulo a deixa saber de um plano dele.
(22h) Reis
Preocupação e desespero crescente tomam conta de Jerusalém, enquanto os valentes de Davi seguem em busca de respostas. Ainoã e Quileabe conversam sobre Abigail e ele pede ajuda para falar com Deus.
REDE GLOBO
(18h05) Êta Mundo Melhor!
Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Candinho exige que Quincas arrume um emprego. Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. Estela não aceita as desculpas de Celso. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela.
(19h15) Dona de Mim
Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário. Leo conversa com Filipa sobre Stephany. Tânia sugere que Samuel verifique todas as contas da Boaz. Davi comenta com Jaques sobre as desconfianças de Samuel. Jaques mostra a Davi o vídeo de Leo supostamente roubando sua carteira. Deco se reaproxima de Nina e furta a carteira de Jaques. Palmeira insinua a Manuel que Marlon sabe de sua chantagem. Jaques acusa Leo de roubo.
(20h35) Vale Tudo
Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta nota um sangramento no nariz de Afonso. Bartolomeu coloca uma câmera oculta em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.