Entretenimento | Notícia

Resumo das Novelas, 25/8: Luís Fernando decide adotar uma criança? Veja detalhes de Maria do Bairro

Fernando comenta com Vitória sobre as palavras de Lupe a respeito de Maria, e os dois suspeitam que ela ainda esconde algo. Confira as sinopses

Por JC Publicado em 24/08/2025 às 9:17
Novela Maria do Bairro, da TV Jornal/SBT
Novela Maria do Bairro, da TV Jornal/SBT - Divulgação

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro

Agripina arrecada dinheiro com vizinhos para batizar o filho de Maria, chamado Fernando. No orfanato, Luís Fernando decide adotar uma criança, mas só há uma menina recém-nascida. Fernando comenta com Vitória sobre as palavras de Lupe a respeito de Maria, e os dois suspeitam que ela ainda esconde algo. Eles interrompem a viagem para ajudá-la. Lupe convence Luís Fernando a adotar a menina.

Maria acredita que o bebê adotado é seu filho e se desespera ao perceber que não é. Mesmo assim, decide cuidar da criança, mas promete não descansar até encontrar o verdadeiro filho. Penélope planeja conquistar Luís Fernando. Fernando e Vitória voltam para casa e acompanham Maria em sua busca, ao lado de Lupe.

(17h) A Caverna Encantada

Norma propõe uma parceria a Lavínia antes de sua viagem, oferecendo benefícios para que ela entre em Carvard. Anna, Isadora, Manu e Lavínia se despedem dos professores e seguem viagem. Endividada, a TendiTudo, a kombi de Fafá, é levada a leilão.

Ao lado do missionário Mateus, as meninas Anna, Isadora, Manu e Lavínia chegam a Peruaçu e começam a procurar Paulo nas matas. Fafá desabafa com Goma e Thomas, dizendo que está falida. Dalete e Tonico temem que Norma descubra o casamento deles. Fafá tem a ideia de produzir um reality show. Nina e Jane desconfiam que os meninos estão armando algo contra o grupo Lúcias.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia

Susana pede a Camila que a ajude a passar as roupas de Juan enquanto ela mesma se ocupa da cozinha. Ofélia, firme, alerta Paula para não se iludir, deixando claro que jamais acreditou na versão de que Saúl a teria agredido.

Nesse mesmo dia, Mar realiza seu primeiro ultrassom e, emocionada ao ouvir o batimento do bebê, desperta um forte instinto maternal. Paralelamente, Nicolás elabora um plano para obrigar Valeria e Arturo a revelarem, um ao outro, tudo o que ainda escondem.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher

Ivan deseja incriminar Carlos Mário. Uma jornalista confronta o gerente da Café Elite com vídeo em que Pablo Emílio expõe o café Semillas. O primogênito dos Vallejo denuncia o irmão mais novo.

Gaivota chega à fazenda Casablanca acompanhada de Fernando e Carmela. Sebastião percebe que foi indiciado por Ivan. Margarida termina com Leonidas. Lúcia depõe em oposição ao marido e a promotora investiga o caso.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo

Com todos reunidos à beira do rio, Paulo é interrompido por uma confissão. Pegando todos de surpresa, Marcos reaparece em Jerusalém.

(22h) Reis

Davi é surpreendido por uma de suas esposas. Em Lo-Debar, Mefibosete recebe um convite irrecusável. Clima de animosidade entre as mulheres do rei chega ao ápice, porém uma desagradável surpresa foi capaz de deixá-las sem palavras.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo. Candinho convence Estela a impedir a partida de Celso. Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Estela e Celso decidem ficar juntos, e ele desiste de revelar suas falcatruas para Candinho.

Francine descobre o dinheiro de Tamires. Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. Sabiá decide procurar por Ernesto. Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso. Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.

(19h40) Dona de Mim

Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora. Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem. Gisele e Ayla fazem as pazes. Caco afirma a Ayla e Gisele que deseja ser pai do bebê. Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica.

Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara. Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan. Leo descobre que Jaques instalou câmeras de segurança na mansão. Samuel confronta Jaques. Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.

(21h20) Vale Tudo

César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com Odete. Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita. Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo. Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.

