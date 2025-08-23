fechar
Programação, 24/8: Domingo Legal é diversão para a família inteira na TV Jornal

Programa Domingo Legal vai ao ar a partir das 11h15, depois do Sorteio da Tele Sena, até às 18h15, quando começa o Roda Roda Jequiti

Por JC Publicado em 23/08/2025 às 20:47 | Atualizado em 23/08/2025 às 20:55
Celso Portiolli é o apresentador do Domingo Legal
Celso Portiolli é o apresentador do Domingo Legal - JOÃO RAPOSO/SBT

TV JORNAL/SBT 2

  • 07:00 – Pé Na Estrada
  • 07:30 – SBT Agro
  • 08:00 – SBT Sports
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – Notícias Impressionantes
  • 11:00 – Sorteio da Tele Sena
  • 11:15 – Domingo Legal
  • 18:15 – Roda a Roda Jequiti
  • 19:00 – Programa Silvio Santos
  • 00:00 – Titãs
  • 01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

  • 05:30 – +Info
  • 06:00 – Band Kids
  • 08:15 – Tá Ligado
  • 08:45 – Ponto de Vista
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – Auto Motor
  • 10:30 – Viva Sorte
  • 12:00 – Copa Truck: Etapa de Potenza, MG
  • 13:30 – Show do Esporte
  • 16:00 – Masterchef Amadores (R)
  • 18:00 – Apito Final
  • 20:00 – Perrengue na Band
  • 22:00 – Planeta Selvagem
  • 23:00 – Canal Livre
  • 00:05 – Estilo Arte 1
  • 00:35 – Economia Pra Você
  • 01:05 – Linha de Combate (R)
  • 02:30 – Sessão Especial: Morte Por Encomenda

REDE TV/CANAL 6

  • 06:00 – Ultrafarma
  • 08:30 – Mundo Empresarial
  • 09:00 – São Paulo da Sorte
  • 10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 11:45 – Apeoesp
  • 11:55 – A Hora do Zap
  • 12:15 – Igreja Cristã Maranata
  • 12:45 – A Hora do Zap
  • 13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde
  • 14:00 – Nascar Brasil
  • 15:00 – Torneio Internacional de Futsal Feminino
  • 17:00 – A Hora do Zap
  • 19:00 – Para Aqui!
  • 22:00 – A Hora do Zap
  • 22:30 – Podk Liberados
  • 23:30 – Mega Sonho
  • 00:40 – A Hora do Zap
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

  • 07:00 – Santo Culto em Seu Lar
  • 08:00 – Que Arretado Especial
  • 08:30 – Vida OnCast
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – BregosoCast
  • 10:30 – Poder e Negócios
  • 11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
  • 12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
  • 14:00 – Game dos 100
  • 15:45 – Acerte ou Caia
  • 18:00 – Aquecimento Futebol
  • 18:20 – Campeonato Brasileiro: Juventude x Botafogo
  • 20:30 – Domingo Espetacular
  • 23:00 – Esporte Record
  • 00:00 – Chicago Med
  • 01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

  • 06:00 – Retratos de Fé
  • 06:30 – De Volta às Escrituras
  • 07:00 – Palavras de Vida
  • 08:00 – Santa Missa
  • 09:00 – Canto e Sabor do Brasil
  • 10:00 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 –Semifinal Jogo Ida
  • 12:30 – Brasil Visto de Cima
  • 13:00 – Samba na Gamboa
  • 14:00 – Interprograma
  • 14:15 – Sessão de Cinema: Cinderela e o Príncipe Secreto
  • 16:00 – Sessão de Cinema: Um Dia de Chuva em Nova York
  • 17:45 – Nos Caminhos dos Viajantes
  • 18:15 – Fronteiras
  • 18:45 – Liga de Basquete Feminino LBF –Final Jogo 5 Sampaio Basquete x Sesi Araraquara
  • 21:00 – No Mundo da Bola – Ao Vivo
  • 22:00 – Sessão de Cinema: Silêncio
  • 01:00 – Sessão de Cinema: Glauber – O Filme, Labirinto do Brasil
  • 02:30 – Nos Caminhos dos Viajantes
  • 03:00 – Fronteiras
  • 03:00 – Sessão de Cinema: Um Dia de Chuva em Nova York
  • 05:30 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

  • 05:45 – Santa Missa
  • 06:35 – Globo Comunidade PE
  • 07:05 – Auto Esporte
  • 07:35 – Globo Rural
  • 08:45 – Viver Sertanejo
  • 09:30 – Esporte Espetacular
  • 10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino:
  • 12:35 – Temperatura Máxima: A Lenda de Tarzan
  • 14:30 – Domingão Com Huck
  • 15:30 – Bora Pro Jogo
  • 15:45 – Campeonato Brasileiro: Vasco x Corinthians
  • 18:10 – Domingão Com Huck
  • 20:30 – Fantástico
  • 23:35 – Domingo Maior: Argentina, 1985
  • 02:05 – Cinemaço: Esquadrão RedTails

