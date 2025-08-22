Programação da TV, 23.08: 'Sábado Animado' abre o fim de semana com programação para as crianças
'Sábado Animado', logo depois de 'LuccasToon' abre a programação do SBT com muita diversão para as crianças. Confira a programação completa da TV
TV JORNAL/SBT 2
06:00 – LuccasToon
06:45 – Sábado Animado
08:30 – Carro Arretado
09:00 – Tudo Aqui
09:30 – Sábado Animado
11:00 – SBT Notícias 1ª Edição
12:45 – Show de Bola
13:30 – Turma do Barra
14:00 – SBT Notícias
15:00 – Eita Lucas!
16:00 – Cinema em Casa:Spot, Um Cão da Pesada
18:00 – SBT Brasil
19:20 – João Alberto Informal
19:45 – SBT Brasil
20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
22:15 – Sabadou com Virgínia
00:15 – Notícias Impressionantes
02:15 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
06:00 – Band Kids
07:20 – Os Donos da Bola
07:50 – Cheguei, Chegando
08:30 – O Melhor do Nordeste
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Auto Motor Shopping
10:00 – Na Cozinha com Cecilia Chaves
10:30 – Você Torceu Aqui
11:00 – Band Esporte Clube
12:00 – Mestres do Drywall
12:30 – Mundo dos Negócios
13:00 – Igreja Maranata
13:30 – Band Esporte Clube
16:00 – Brasil Urgente
17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: São Bernardo x Náutico
18:50 – Resenha Jogo Aberto
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:00 – The Blacklist
23:00 – SFT – MMA
01:05 – BWF
02:05 – Cine Privé: Ladrão do Sexo
03:05 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: Tumba Aberta
REDE TV/CANAL6
06:00 – Igreja Universal do reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 –Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Inovamed
13:30 – A Hora do Zap
15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Coritiba x Remo
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura: A Hora do Desespero
17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
23:00 – Super Tela: Covil de Ladrões
01:00 – Fala Que Eu Te Escuto
TVU/TV BRASIL 11
06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
10:45 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub17 – Ao Vivo: Final
13:30 – Xodó de Cozinha
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: Cadê Você, Bernadete?
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Energia No Brasil
19:00 – Repórter Brasil Noite
19:30 – Amor Veríssimo
20:00 – Um Milagre
21:00 – Sessão de Cinema: Redentor
23:00 – Samba na Gamboa
00:00 – Cena Musical – Mayara Clara
01:00 – Energia no Brasil
01:30 – Um Milagre
02:30 – Amor Veríssimo
03:00 – Sessão de Cinema: Cadê Você, Bernadete?
05:00 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
06:00 – Globo Rural
06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:05 – Fiz a Escolha Certa
14:50 – Caldeirão ComMion
16:20 – Futebol
18:40 – Êta Mundo Melhor!
19:20 – NE2
19:40 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:05 – Altas Horas
23:10 – Circuito Sertanejo: Barretos 70 Anos
01:05 – Supercine: Apenas O Começo
02:40 – Dona de Mim (R)
03:20 – Corujão I: Dente Por Dente
04:30 – Corujão II:Epa! Cadê O Noé?