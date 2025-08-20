Resumo das novelas, 21.08: Maria descobre gravidez em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Maria, após se casar com Luís Fernando, descobre que está grávida, mas ele acredita que o filho seja de Vladimir. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



Maria rompe com Vladimir e assume que ama Luís Fernando. Ele se declara e os dois decidem se casar. Vladimir acusa Maria de ter brincado com ele e deixa a casa. Maria se transforma e se torna uma mulher refinada. Após o casamento, Luís Fernando viaja a negócios para o Brasil. Vladimir aproveita para se desculpar e abraça Maria, mas Luís Fernando retorna e interpreta mal a cena, acusando-os de traição. Maria tenta explicar, mas ele, tomado pelo ciúme, diz que não quer vê-la mais. Lupe tenta interceder sem sucesso. Maria desmaia e descobre que está grávida. Lupe esconde a notícia de Luís Fernando, mas acaba enviando um telegrama pedindo seu retorno. Ele acredita que o filho seja de Vladimir. Maria viaja ao Brasil para contar sobre a gravidez, mas Luís Fernando manda ela esquecê-lo.

(17h) A Caverna Encantada



Lavínia tem um sonho com Paulo: ele pede ajuda para que Anna o encontre em Peruaçu, junto do missionário Mateus. Decidida, Lavínia também compra passagens para ela, Manu e Isadora. Pouco depois, Mateus aparece no Colégio Interno Rosa dos Ventos e garante a Pilar e Gabriel que cuidará das meninas em Peruaçu e revela que tem uma equipe de resgate pronta. Lavínia comenta que Norma liberou a viagem, lembrando que todos os alunos têm direito a uma por ano. Enquanto isso, os meninos preparam um presente especial para Anna.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia



Luis leva Mar a uma praia paradisíaca e ela fica fascinada ao ver o oceano pela primeira vez. Nicolás decide contratar um consultor do próprio bolso para ensinar Valeria a ser modelo profissional. Luis começa a ver Juan como um perigo para sua família e garante a Mar que nunca mais a incomodará. Rocío revela a Ofélia que Luis é muito mais perigoso do que aparenta.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



Carlos Mário expõe que Otávio morreu ao identificar fraudes de Ivan na companhia. Sebastião confronta o irmão mais velho. Pablo Emílio planeja delatar a família Vallejo. Margarida se afasta de Leonidas. Lúcia admite que fez inseminação artificial para engravidar. Julia oferece a fazenda Casablanca ao neto como herança. Pablo Emílio denuncia a Café Elite.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Em conversa com Apolo, Paulo lhe faz uma pergunta crucial. A fim de esclarecer as coisas, Lucas tem uma conversa sincera com Gabriela.

(22h) Reis



Em um encontro de amigas, Mizpá fica desconfiada ao perceber que o marido tem mentido para ela. Pelas ruas da animada Jerusalém, Davi decide passar o dia de um jeito diferente.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso. Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.

(19h40) Dona de Mim



Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Tânia insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques. Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Jaques admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina. Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.

(21h20) Vale Tudo



Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel.