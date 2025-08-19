Resumo das novelas, 20.08: Cristina pede para voltar amizade com Thomas e Betina em 'A Caverna Encantada'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cristina desabafa com Thomas e Betina dizendo que sente falta da amizade do trio e pede para retornarem a serem amigos. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



Kalista nega, mas Soraya ameaça expô-la como assassina. Maria desmaia e é levada ao hospital. Lupe sugere a Vitória que o estado de Maria esteja ligado à bruxaria de Kalista. Osvaldo liga para Soraya e a chantageia; ela reage atirando nele. Maria acredita que vai morrer e recebe uma declaração de Luís Fernando. Kalista revela a Soraya que é sua mãe, e Carlota ouve. Soraya expulsa Kalista. Soraya reencontra Osvaldo, que sobreviveu, e tenta matá-lo novamente, mas acaba caindo da janela. No hospital, ela ameaça Maria antes de morrer. Maria se recupera, e Kalista, ao saber da morte da filha, sofre. Vladimir pede Maria em casamento, mas ela admite amar Luís Fernando.

(17h00) A Caverna Encantada



Sem avisar Norma, Pilar oferece um emprego para Cristina no colégio. Lavínia revela a Anna que comprou uma passagem para a amiga ir até Peruaçu em busca de Paulo, mas Anna se mostra desanimada e sem esperança de encontrar o pai. No dia do vestibular de Carvard, Elisa chega correndo, mas o portão se fecha bem na sua frente, até que Wanda intervém. Cristina desabafa com Thomas e Betina: sente falta da união do trio e propõe que retomem a amizade de antes. Norma comenta com Dalete que, se ela se casar com Tonico, vai ser o fim do mundo

(20h30) As Filhas da Senhora Garcia



Susana ataca Ofélia e garante a Mar que foi sua mãe quem causou o acidente de Glória. Ofélia pede provas de suas acusações. Mar, vendo todos os problemas da família Portilla, fica apavorada, mas Paula se aproveita de sua vulnerabilidade para ganhar sua confiança e se aproximar. Juan garante a Mar que ela se casou com Luis apenas por dinheiro e para seguir as ordens de sua mãe. Ela o esbofeteia e deixa claro que, embora ele tenha se casado com Camila, ela não o odeia. Rocío pede a Ofélia que a ajude a investigar quem é seu filho, Arturo ou Nicolás.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



Lucrécia oficializa sua separação de Ivan. Sebastião visita a mãe de Fernando e diz que se sente em casa. Julia confirma para Marcela que a chef de cozinha foi fruto de uma gestação indesejada. A viúva de Otávio relata a Sebastião que perdeu suas ações para o primogênito após a chantagem de Lúcia. Carlos Mário obriga o sócio a assinar cheque sob ameaça. Marcela descobre que está grávida.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Com nobres e servos em papéis invertidos, Roma comemora a Saturnália. Ao ser confrontado por Ceva e seus filhos, Paulo passa por uma prova.

(22h) Reis



Davi se reúne com Natan, Zadoque e Abiatar para comunicar sobre um novo projeto.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!



Celso acode Estela e Anabela. Candinho aparece para ver a apresentação de Dita no concurso de rainha do rádio. Cunegundes confronta Quinzinho e Francine se irrita. Sabiá investiga sobre o ocorrido na noite em que foi dopado. Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto. Cunegundes garante que irá se separar de Quinzinho. Dita e Candinho se reaproximam. Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho.

(19h15) Dona de Mim



Tânia assusta Jaques. Jaques afirma a Tânia que o casamento dos dois não tem mais volta. Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Tânia sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la. Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau-humor de Stephany. Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.

(20h30) Vale Tudo



Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante. Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete. Raquel acusa Odete na delegacia. Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan. Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima.