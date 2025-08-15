Resumo das novelas, 16.08: Jaques expulsa Tânia de casa em 'Dona de mim'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rede Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!



Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá. Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital. Zulma sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando. Clóvis procura Candinho.

(19h45) Dona de Mim



Samuel se desespera com a mudança de Jaques. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

(21h20) Vale Tudo



Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apartamento de hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina. Consuêlo elogia Afonso para Marieta. Maria de Fátima revela a César que conseguiu engravidar. Solange descobre que está esperando gêmeos. Celina avisa a Maria de Fátima que Afonso é estéril, e que Odete e o sobrinho não sabem. Celina ameaça Maria de Fátima, sem se importar com a chantagem da jovem.