Resumo das novelas, 15.08: Goma assume para César que está apaixonado por Norma em 'A Caverna Encantada'

Goma revela para César que está apaixonado por Norma e pede que ele amadureça e tenha responsabilidade emocional. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Luís Fernando expulsa Soraya, que celebra o efeito do veneno. Maria acorda enjoada. Vladimir confronta Luís Fernando sobre a gravidez. Ele diz que Vladimir deveria confiar mais em Maria. Kalista entra no quarto de Maria e diz que sua hora está chegando. Soraya envenena Vitória contra Maria. Vitória, com pesar, pede que Maria vá embora. Carlota ouve tudo. Soraya acusa Vanessa de estar com Pedro. Lupe fica sabendo que Maria vai sair da casa. Maria pede ajuda a Vladimir para encontrar um novo lar. Fernando confronta Soraya, que o acusa de amar Maria. Ele lhe dá um tapa. Kalista surge com uma faca e tenta matar Fernando.
(17h) A Caverna Encantada
Cristina retorna oficialmente a Milagres. César diz a Goma que ele nunca amou Norma nem queria se casar com ela. Goma rebate, alegando que ele também nunca quis morar com Elisa. Norma e Elisa ouvem a conversa, ficam indignadas e se afastam deles. Mais tarde, Goma desabafa com César, dizendo que está cansado da vida de solteiro, revela estar apaixonado por Norma e pede que o amigo amadureça e tenha responsabilidade emocional. Cristina lamenta o fim de sua carreira musical. Lavínia flagra Anna mexendo em uma caixa com objetos de Paulo; Anna pede que ela entregue os itens a Pilar, junto com um recado.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Valéria despreza a mãe por forçar Mar a se casar com um homem mais velho, Ofélia se sente insultada e lhe dá um tapa. Camila insulta Mar por querer se casar com o pai, mas Mar a avisa que agora ela deve respeitá-la, pois está prestes a se tornar a dona da casa. Ofélia procura Luís para pedir uma fiança para Mar, já que ela quer que ele pague por cada dia de casamento, mas ele não se deixa chantagear. Juan parabeniza Ofélia por casar Mar com o homem que ela realmente queria para sua filha.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Martin escolhe deixar o país e chama Lucrécia para acompanhá-lo. Leonidas revela o desejo de ter um romance com Margarida. Sebastião comunica a esposa sobre a decisão de ir embora da mansão. A viúva de Otávio encontra o recibo dos bens penhorados. Leonidas inspeciona a fazenda de Carlos Mário e coleta amostras de café. Lúcia chantageia Julia com a história da carga descartada.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
Em um evento dedicado à Diana, Paulo e outros prisioneiros são a atração principal. Antes de um momento crucial, Trófimo faz uma promessa.
(22h) Reis
Momento de grande surpresa nos portões da cidade de Jebus. Depois de vencer desafio proposto por Davi, sejam dadas as boas-vindas ao novo comandante de Israel.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá. Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá. Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.
(19h40) Dona de Mim
Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.
(21h20) Vale Tudo
Afonso acompanha Heleninha no A.A. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange. Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete. Celina pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Afonso pergunta a Solange se ele é o pai do bebê que ela espera. Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Odete se preocupa ao saber que Leonardo está melhorando sob os cuidados de Ana Clara.