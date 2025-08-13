Resumo das novelas, 14.08: Soraya acusa Luís Fernando de engravidá-la em 'Maria do Bairro'
Maria acredita que irá aprender a amar Vladimir, Fernando alerta que ela estaria iludindo o rapaz. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Maria afirma que não ama mais Luís Fernando e manda que ele confirme com Vladimir. Luís Fernando diz que precisa dela. Soraya planeja romper com Luís Fernando, e Osvaldo sugere se aproximar de Maria. Kalista prepara a poção. Luís Fernando descobre que Maria se demitiu. Carlota quer se juntar ao plano de Kalista. Ele questiona Maria sobre sua saída da empresa. Soraya pede emprego para Osvaldo. Kalista envenena a água de Maria. Lupe a flagra. Luís Fernando beija Maria. Kalista conta que já iniciou o plano. Maria bebe a água. Vladimir conta a Luís Fernando sobre o namoro. Ele garante que Maria nunca o amará. Carlota leva a fofoca a Fernando e Vitória. Maria diz que talvez aprenda a amar Vladimir. Fernando a alerta sobre iludir o rapaz. Maria volta a beber o veneno. Fernando questiona Luís Fernando, que culpa Soraya. Fernando aconselha o filho a pagar Soraya para o divórcio. Vanessa e Pedro assumem namoro. Vladimir avisa Soraya sobre o noivado, e ela diz que Maria o trairá. Luís Fernando consegue emprego para Osvaldo, que conhece Maria. Fernando pede que Vitória ajude a separar Luís Fernando de Soraya. Luís Fernando oferece dinheiro a Soraya, que recusa. Maria desmaia. Soraya acusa Luís Fernando de engravidá-la.
(17h) A Caverna Encantada
Na festa de Felipe, Dalete e Tonico dançam juntinhos e as crianças percebem o clima de romance. Thomas mexe nos fios de alta tensão da casa de Goma, causando um apagão em Milagres. Goma se explica para Norma, entrega a aliança e, com ajuda de Flora, prepara um jantar para ela. Na escuridão, Betina sente medo e se refugia na casa das detetives. As crianças desconfiam de uma possível assombração no colégio. Norma decide que quer expulsar César do colégio.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Luis sabe que a única maneira de salvar Mar é se casar com ela. Luis propõe a Mar um casamento falso porque quer dar uma lição aos filhos, mas quer que a criança que ela carrega no ventre leve o seu sobrenome. Camila visita Juan em sua casa e lhe conta que Mar está namorando o pai dela e que vai se casar com ele. Valéria surta ao saber que Mar vai se casar com Luis e responsabiliza a mãe pela decisão da irmã.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Gaivota canta no bar enquanto o genitor de seu bebê a assiste encantado. Margarida faz de tudo para afastar Wilson de Carlos Mário. Após flerte, Arthur e Vicky resolvem ser apenas amigos. Julia exige que Lúcia diga a verdade em relação à paternidade de Sofia. Martin é responsabilizado pelo sumiço de Eduardo e planeja fugir. Gaivota e Sebastião dançam agarrados e ele promete, mais uma vez, que irá se divorciar.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
Irritada ao ser confrontada, Rode revela seu segredo ao marido. Depois de ouvir o relato de Timóteo, Paulo pede um tempo a sós.
(22h) Reis
Comida, música e pompa no palácio do rei Araúna, dão lugar a clima tenso com a notícia de que Israel tem um novo rei. Davi dá início ao seu plano.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Medeia desconfia das atitudes de Celso. Samir afirma a Jasmin que não quer mais saber de Candinho. Estela conversa com as crianças sobre o cancelamento das aulas. Aladin visita Anabela no hospital. Ernesto e Tamires armam contra Mirtes e o Comendador. Sabiá explica a Candinho como pode encontrar novas pistas sobre seu filho. Estela faz compras para as crianças. Tales mostra a Dita um bilhete especial de um fã. Clóvis pede que o primo o ajude a fingir para Dita que é rico. Candinho encontra Celso e Araújo conversando. Quinzinho anuncia que quer a separação de Cunegundes.
(19h40) Dona de Mim
Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval. Dara nota o sofrimento de Lucas. Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã. Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Pam se revolta com as atitudes de Danilo na Boaz. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.
(21h20) Vale Tudo
Tiago toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Marco Aurélio e Leila preocupados decidem procurar Tiago. Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital. Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida. Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete. Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber.