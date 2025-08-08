Resumo das novelas, 09.08: Clima fica tenso entre Samuel e Katinha na novela 'Dona de mim'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Samuel descobre dos planos de Jaques e Katinha e o clima fica tenso entre os dois. Confira a programação completa das novelas neste sábado

Rede Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!



Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

(19h45) Dona de mim



Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho. Rosa pede desculpas às funcionárias e revoga as demissões. Sofia vê Leo chorando por lembrar de quando perdeu sua filha. Gisele e Ayla reatam. Ayla se recusa a sair com Breno e Caco. Jaques revela a todos que Katinha jamais esteve grávida. Samuel rompe com Katinha. Leo apoia Samuel. Rosa conversa com Jaques acreditando se tratar de Abel, e Samuel se penaliza. Kami, Pam e Natara planejam criar uma associação para proteger seus direitos trabalhistas. Samuel descobre que Jaques e Katinha estavam mancomunados contra ele.

(21h20) Vale Tudo



Poliana teme pela reação de Consuêlo quando souber que o filho está namorando a melhor amiga. Ana Clara diz a Odete que precisa de dinheiro. Heleninha chama Eunice à sua casa para copiar alguns vestidos. Eunice percebe que Heleninha está interessada em saber informações sobre Ivan e Raquel. Heleninha conta a Celina que Drª. Ana ameaçou parar de atendê-la se os combinados não forem cumpridos. Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André. Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas. Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam.