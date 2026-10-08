Google Cloud apresenta o Gemini Agent

O agente único e universal pode ser usado desde o trabalho de conhecimento até responder a perguntas, e da criação de conteúdo à codificação

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Durante o evento Gemini at Work 2026, o CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, anunciou o lançamento do Gemini Agent, um agente único e universal para o trabalho que responde às suas perguntas, gerencia seu trabalho intelectual, cria suas imagens e mídias, além de escrever e executar códigos, tudo em um único agente e uma única API.

“O Gemini tem todo o seu contexto de negócios e pode ser usado para tudo, desde o trabalho de conhecimento até responder a perguntas, e da criação de conteúdo à codificação, tudo a partir de uma única caixa de prompt", explicou Thomas Kurian.

"Com o Agent, ele planeja o trabalho, usa habilidades e ferramentas, conecta-se aos seus sistemas e traz de volta algo finalizado - dentro dos documentos, da caixa de entrada e dos ambientes de desenvolvimento em que você já trabalha. Ele escolhe o melhor modelo para o trabalho, possui controles de custo integrados e, o mais importante, tem a segurança, administração e governança exigidas pela sua empresa”, afirmou o CEO do Google Cloud.



As capacidades de agente no Gemini são construídas em torno de princípios arquitetônicos fundamentais:



Agente Unificado: O Gemini é um agente capaz de responder às suas perguntas em uma conversa, trabalhar de forma autônoma para alcançar os objetivos que você atribui e gerar código — tudo a partir de uma única interface.



Acesso Onipresente: O Gemini pode ser acessado de qualquer dispositivo, incluindo web, dispositivos móveis (iOS e Android), desktops (Windows e Mac) e qualquer canal (linha de comando, Google Workspace, Microsoft 365 ou Slack). Ele também pode se integrar a superfícies e aplicações de terceiros e operar como um agente headless, o que significa que não requer uma interface de usuário dedicada.



Execução Persistente: Executa na nuvem, o que significa que mantém um único conjunto de memórias, contexto e um gráfico de personalização, independentemente do dispositivo ou canal usado para acessá-lo. Tarefas que levam horas ou dias continuam em execução depois que o usuário fecha o laptop e ainda estarão lá quando ele retornar.



Orquestração Multiagente: O Gemini cria subagentes temporários e específicos para cada tarefa, a fim de coordenar trabalhos complexos em etapas paralelas e sequenciais. Ele também atua como um agente colega de trabalho — um membro persistente da equipe com uma função definida, e-mail (@agents.company.com), armazenamento dedicado e acesso exclusivo ao contexto compartilhado.



Profundamente Contextual: O Gemini já chega conhecendo suas ferramentas, dados e histórico de trabalho. Quanto mais os usuários colaboram com ele, melhor ele entende a sua forma de trabalhar. As equipes podem criar projetos para otimizar ainda mais o contexto, as habilidades e as ferramentas que o Gemini usa.



Flexibilidade na Escolha do Modelo: O Gemini é o agente, enquanto o modelo subjacente é uma escolha independente. Ele executa cada tarefa no modelo ideal — orquestrando entre a família de modelos Gemini do Google e os modelos Claude hoje, e outros modelos abertos e privados líderes no futuro — para otimizar a qualidade e os custos. Como os modelos líderes mudam a cada poucos meses, manter essa escolha aberta garante que seu contexto, dados e habilidades permaneçam intactos ao longo do tempo.



Impulsionando o Gemini: Habilidades, Ferramentas e Contexto



O Gemini entende o seu negócio — desde preços e portfólios de produtos até normas departamentais — e todo o conhecimento institucional que torna a empresa única. Três recursos principais tornam isso possível:



Ferramentas: O Gemini conecta-se com segurança ao software da sua empresa, incluindo ferramentas de colaboração (Confluence, Microsoft Office, Teams, Slack, Workspace), plataformas de desenvolvimento (Git, Jira), sistemas corporativos (Salesforce, ServiceNow), bancos de dados (BigQuery, Databricks, Postgres, Snowflake) e arquivos locais do desktop. Compatível com servidores MCP dentro e fora da rede, inclui um registro corporativo para criar e publicar ferramentas internas.



Habilidades: O Gemini conta com uma robusta biblioteca global de habilidades. Equipes ou departamentos podem criar e publicar habilidades personalizadas em um registro compartilhado da empresa, e os funcionários podem criar suas próprias habilidades pessoais. O Gemini escolhe as habilidades e ferramentas certas para cada tarefa e aprende continuamente a cada execução, melhorando a consistência e economizando custos com tokens.



Contexto e Memória: O Gemini aprende a partir de cada pergunta feita pelo usuário, de cada objetivo atribuído e das pessoas com quem ele trabalha, aproveitando o contexto pessoal e organizacional para personalizar e aprimorar suas respostas. O Gemini passa por um processo de integração muito semelhante ao de um novo funcionário, aprendendo sobre você, suas ferramentas e equipe antes de começar a trabalhar.



Gemini no Google Workspace



Dentro do Workspace, o Gemini funciona de três maneiras:



Assistência Pessoal: O Gemini funciona como seu agente pessoal e já chega conhecendo sua agenda, equipes, projetos e como seus documentos se relacionam entre si. Ele pode agendar reuniões com seus membros de equipe habituais sem a necessidade de digitar endereços. Ele lida do mesmo modo com trabalhos que abrangem diferentes aplicativos: pesquisando tendências de mercado, construindo um modelo financeiro no Sheets e, em seguida, criando uma apresentação que inclui ambos, sem que você precise explicar novamente o projeto a cada etapa.



Delegação Proativa: O Gemini usa essa mesma inteligência para sugerir proativamente tarefas que você pode delegar e destaca mensagens na sua caixa de entrada que são mais importantes, em vez daquela que chegou por último, explicando o motivo.



Membro da sua Equipe: Use o Gemini para criar um agente colega de trabalho que atua com sua própria identidade, em vez da sua, e que trabalha com toda a sua equipe da mesma forma que eles trabalham com qualquer outra pessoa, adicionando-o a um espaço do Chat ou mencionando-o com @.



Análise de Dados, Engenharia e Machine Learning



O Google Cloud também está capacitando o Gemini com habilidades desenvolvidas para domínios específicos, começando por dados, e recursos sob medida projetados tanto para equipes técnicas quanto para usuários de negócios no dia a dia:



Para Engenheiros de Dados e ML: O Gemini possui habilidades e ferramentas de machine learning que apoiam cada cientista e engenheiro de dados com uma equipe de agentes. Descreva o resultado necessário em texto simples, e o Gemini gera código PySpark, disponibiliza notebooks para edição e testes, treina modelos e corrige problemas em pipelines por conta própria.



Para Usuários de Negócios: Os funcionários podem gerar relatórios operacionais em tempo real no BigQuery e no Knowledge Catalog usando consultas em linguagem natural. Depois de salvas, as consultas podem ser executadas sob demanda pelas equipes sem incorrer em novos custos de tokens, garantindo respostas consistentes e verificadas todas as vezes.



Segurança e Governança de Agentes



Ao implantar agentes autônomos em uma organização, a governança é fundamental.



Identidade: Cada agente é governado como um funcionário, com sua própria identidade registrada nos logs de trabalho e em qualquer máquina virtual criada para executar código em seu nome.



Autorização e Permissões: Cada agente recebe permissões detalhadas de acesso baseadas em funções, aprovadas pelos administradores de segurança da sua organização. Quando o agente Gemini se conecta a um sistema externo, sua identidade é mapeada e propagada por meio de padrões do setor, como o OAuth.



Auditoria: Todas as ações registradas pelo Gemini são gravadas em uma trilha de auditoria e atribuídas ao agente, em vez de uma pessoa. Elas podem ser monitoradas em tempo real com as ferramentas de observabilidade do Google Cloud, permitindo identificar comportamentos anômalos com antecedência.



Gerenciamento e Controle de Políticas: Todos os agentes Gemini executam tarefas com segurança em um Agent Sandbox com seu próprio limite de rede. Você escreve uma política de acesso uma única vez e o Gemini a aplica a todos os agentes da sua empresa, em vez de verificar agente por agente.



Como empresas brasileiras estão inovando com o Gemini Enterprise



Banco BV, líder no setor financeiro brasileiro, está usando o Gemini Enterprise para criar roteiros personalizados para seus gerentes de relacionamento com clientes, acelerando a comunicação em 80%. A nova plataforma de IA permite que o banco engaje rapidamente os clientes com oportunidades sob medida de financiamento e investimentos.



Bradesco, um dos maiores conglomerados de serviços financeiros e bancários do Brasil, está otimizando fluxos de trabalho operacionais pesados ao implantar o Gemini Enterprise para análise automatizada fiscal, contábil e contratual. A equipe de finanças acelerou revisões de propostas, classificação de serviços e fluxos orçamentários, reduzindo o tempo de análise de documentos de 1 hora para 5 minutos, enquanto reduziu inconsistências de risco em 60% e alcançou mais de 10% em eficiências financeiras.



CNA/SENAR, a federação nacional de agricultura e pecuária do Brasil, está expandindo o acesso a informações agrícolas críticas ao implantar a JoIA, uma assistente conversacional de IA no WhatsApp desenvolvida sobre o Gemini Enterprise. 40.000 usuários ativos, com potencial de apoiar 5 milhões de produtores pelo país, acessaram preços de insumos localizados, previsões do tempo e avaliações de saúde financeira para facilitar a tomada de decisões no campo.



Globo, a maior empresa de mídia da América Latina, está otimizando o planejamento de software em fase inicial ao implantar o PlanejaAI, uma solução de agente de IA criada sobre o Gemini Enterprise. Product Owners, gerentes e analistas aceleraram o refinamento de épicos e o planejamento trimestral, aumentando a precisão do plano pré-desenvolvimento em 33% e reduzindo o tempo de validação de 20 minutos para 6 segundos, além de economizar 127 horas em um único trimestre.



Outros líderes brasileiros incluem o iFood em serviços de entrega, a Livelo em fidelidade de clientes, o SEBRAE em serviços públicos e a Yduqs na educação.

