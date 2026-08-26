Pesquisa do Google aponta que 48% dos consumidores chegarão à Black Friday com a lista de compras definida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para muitos entrevistados, a utilização de alguns recursos da Inteligência Artificial será fundamental para monitorar e comparar preços dos produtos

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Com a proximidade da Black Friday 2026, os consumidores já começaram a se planejar com bastante antecedência para aproveitar a data da melhor maneira, ou seja, garantir o produto desejado, com o menor preço. De acordo com a pesquisa do Google sobre o momento mais quente da temporada de compras no País, o brasileiro chegará na Black mais preparado e informado. Os dados mostram que quase metade dos entrevistados pretende fazer compras na Black Friday e 48% das pessoas ouvidas já estão com a lista de desejos pronta.

Como sempre, encontrar as melhores ofertas é a prioridade dos compradores e, por isso, 44% já começaram a pesquisar preços, embora mais de 41% dos entrevistados pretendam gastar mais do que na edição anterior e 69% dos entrevistados estejam otimistas que sua situação financeira vai melhorar nos próximos seis meses.

Para ajudar nessa busca pelo custo-benefício, uma parte dos entrevistados vê na Inteligência Artificial (IA) uma aliada na jornada de exploração de produtos e serviços disponíveis na temporada promocional - 15% dizem que vão usar a tecnologia para pesquisar, monitorar preços e avaliar se uma promoção realmente vale a pena.

O brasileiro assumiu o comportamento de "smart shopper" e procura os melhores benefícios e incentivos financeiros para fechar negócio: 80% dos consumidores sempre buscam por descontos, 73% garimpam ativamente a melhor oferta e 72% acompanham as promoções do mercado de maneira recorrente.



Mesmo com o avanço das "Datas Duplas" ao longo do ano, a Black Friday mantém sua força e protagonismo. Para 60% dos consumidores, ela é a única data que realmente vale a pena para a aquisição de itens de alto valor. “Em um ano com maior disputa pelo seu bolso, o brasileiro molda o consumo segundo sua maior virtude: a sagacidade para encontrar o melhor negócio. Nesta edição, porém, o sucesso da sua Black Friday não será pelo maior desconto oferecido. E sim pela combinação certa de benefícios para a categoria certa. A marca que se programar, cativar o consumidor e tiver protagonismo ao oferecer a oferta mais personalizada e a jornada com menor atrito sairá na frente”, afirma Gleidys Salvanha, Diretora de Varejo e Tecnologia do Google Brasil.

Pesquisa do Google aponta que 48% dos consumidores chegarão à Black Friday com a lista de compras definida - Google Brasil / divulgação

A pesquisa aponta que o uso de benefícios também já faz parte da rotina: 81% de todas as compras realizadas no Brasil já utilizam algum tipo de incentivo, como descontos, frete grátis ou parcelamento. Quando a marca acerta no benefício, a vantagem financeira eleva diretamente o valor da venda: em Eletrônicos, o ticket médio com incentivo salta de R$ 1.360 para R$ 1.678 (+23%) e, em produtos de Lifestyle, o valor sobe de R$ 143,00 para R$ 158,00.

“Para escapar da saturação promocional, as marcas precisam ir além do desconto tradicional, antecipando soluções reais para as necessidades dos consumidores em uma estratégia de duas frentes: uma focada na construção de valor, engajamento emocional e relevância no imaginário das pessoas, e outra na organização de dados, catálogos e conteúdos para garantir destaque nos sistemas de busca, catálogos de shopping e inteligência artificial. Ao alinhar a conexão humana com a infraestrutura digital baseada em dados, a empresa sai da conversa de descontos e passa a liderar o diálogo sobre as

soluções que entrega”, destaca Nathalia Camargo, Diretora de Commerce do Google Brasil.

O que entra no carrinho de 2026



Na lista de desejos, os "portos seguros" seguem liderando as intenções: Roupas e Acessórios (37%), Celulares (30%) e Eletrodomésticos (29%) mantêm-se resilientes na demanda. Outro destaque é o crescimento contínuo de categorias ligadas à saúde e bem-estar: Medicamentos sem necessidade de prescrição e Suplementos subiram para 8,7% (contra 7,7% em 2025) na intenção geral de compra.



No momento de fechar o carrinho, o PIX está consolidado como o método de pagamento preferido para a Black Friday, sendo a escolha de 56% dos consumidores. O cartão de crédito parcelado divide o protagonismo, citado por 52% dos respondentes, seguido pelo cartão de crédito à vista (33%).

Índice de dados gerais: