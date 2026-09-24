Google Cloud vai dobrar infraestrutura no Brasil até 2030 para processar IA de alta performance
Embora não abra números, Google Cloud justifica que investimento passa pelo entendimento da demanda dos clientes e evolução do mercado
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O Google Cloud detalhou sua estratégia de inteligência artificial para o mercado brasileiro e apresentou novidades em infraestrutura, segurança e modelos de linguagem, nesta quinta-feira (24), durante o Google Cloud Summit, em São Paulo. Para atender à crescente demanda pelo Google Cloud e a adoção do Gemini Enterprise no Brasil, o Google planeja dobrar a sua infraestrutura técnica no País até 2030, expandindo a capacidade local de armazenamento e processamento de IA de alta performance.
"Estamos investindo continuamente em Data Centers entre 2017 e 2026. Agora, vamos duplicar toda a nossa capacidade no Brasil entre 2026 e 2030 — ou seja, em menos da metade do tempo, vamos duplicar a capacidade que construímos ao longo de praticamente nove anos. Isso dá uma dimensão dos investimentos que faremos no País e do alcance do nosso potencial", explicou Eduardo López, Presidente do Google Cloud para América Latina.
Segundo ele, o investimento em Data Centers no Brasil abrange todo o portfólio. "Isso será fundamental para o setor público, para o qual a gestão de dados é essencial, e para as empresas reguladas. Além disso, com o Gemini Enterprise, teremos a capacidade de disponibilizar todos os nossos agentes e soluções de IA diretamente no Brasil".
Para Milena Leal, Country Manager do Google Cloud no Brasil, o investimento passa pelo entendimento da demanda dos clientes e evolução do mercado. "Estamos vendo, na prática, a adoção rápida das empresas em IA, segurança e infraestrutura, áreas que têm crescido muito rapidamente. Essa é uma demanda dos nossos clientes para a qual, obviamente, fazemos um cálculo de crescimento e de investimento", reforçou.
A duplicação das cargas de trabalho localmente também contam com reforço das máquinas virtuais (VMs) Google Cloud G4 — equipadas com GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition — , que já estão disponíveis na região de nuvem de São Paulo. Essa disponibilidade regional oferece aceleradores de IA de última geração, entregando o alto desempenho necessário para inferências pesadas e cargas de trabalho em tempo real em uma infraestrutura segura e mais próxima dos usuários.
Em sua apresentação, Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, abordou a estrutura técnica necessária para lidar com desafios de "custo, valor de negócio não claro e a necessidade de controles empresariais sobre a IA", justificando os investimentos que já vêm sendo ampliados no Brasil, como os processadores próprios, com a nova família de TPUs oferecendo "desempenho de computação três vezes maior no treinamento e 80% melhor desempenho de preço na inferência", explicou o CEO.
Em segurança, o destaque foi a disponibilização sem custo de uma avaliação do "agente Red" da Wiz para todos os clientes de nuvem no Brasil. A ferramenta identifica vulnerabilidades em sistemas de forma autônoma e sem necessidade de implantação de software adicional. Baseada em IA, ela detecta riscos complexos e exploráveis de forma ágil. A avaliação analisa a superfície de ataque externa, valida vulnerabilidades e gera um relatório priorizado para correção.
O Google Cloud também anunciou a expansão da equipe local de engenharia de implantação direta (Forward Deployment Engineering). Na camada de modelos, a oferta inclui a linha própria Gemini, como o modelo multimodal Gemini Omni — capaz de gerar áudio, vídeo e imagens.
Thomas Kurian apontou ainda que 67% das organizações brasileiras já estão em "estágio avançado" no uso de IA, mas destacou que apenas 13% possuem IA rodando dentro de seus processos centrais de negócios, atribuindo essa lacuna à infraestrutura subjacente necessária para sustentar as aplicações.
No ambiente corporativo, o Gemini Enterprise, passará, a partir de 15 de outubro, a integrar o processamento local de dados para o Gemini 3.5 Flash. O sistema reúne ferramentas como Gmail, Google Meet, Docs, Google Workspace, Chrome, Microsoft Office e Slack. A plataforma conta com recursos como o "Skills Registry", um pacote de instruções, scripts e recursos que ensina um agente a realizar um trabalho especializado, além de projetos compartilhados que preservam o histórico e a memória das tarefas realizadas pelas equipes.
Projects (projetos): um espaço dedicado para utilizar o Gemini Enterprise com um conjunto específico de arquivos ou documentos para um colaborador individual ou compartilhado com uma equipe. Os projetos são persistentes, mantendo o histórico organizacional, contexto e estado operacional ao longo do tempo.
Skills Registry (registro de habilidades): centraliza e gerencia as habilidades (skills) em toda a organização, definindo políticas de uso para cada agente, indivíduo ou equipe. As habilidades são conjuntos de instruções, scripts e recursos que ensinam um agente a realizar uma tarefa especializada.
Agent Sandbox (ambiente seguro para agentes): ambiente isolado, seguro e gerenciado para que os agentes compilem e executem códigos, utilizem interfaces de linha de comando (CLI) ou operem um ambiente de computação completo (incluindo navegação web, cliques e capturas de tela).
AlloyDB para agentes: introduz uma arquitetura PostgreSQL de última geração projetada para suportar milhões de agentes de IA colaborativos, permitindo consultas operacionais em tempo real e análises de lakehouse sem impactar os sistemas principais de produção.