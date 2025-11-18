fechar
Tecnologia | Notícia

ChatGPT, X e bancos: falha na Cloudflare deixa centenas de sites fora do ar na manhã desta terça-feira (18)

Instabilidade global da rede Cloudflare afeta grandes plataformas e deixa partes da internet inacessíveis ou com falhas contínuas

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 18/11/2025 às 11:13
Pessoa tentando acessar o computador, que dá erro
Pessoa tentando acessar o computador, que dá erro - Reprodução/Freepik

Uma falha técnica na rede global da Cloudflare, empresa que fornece serviços de infraestrutura e segurança na internet, causou uma instabilidade generalizada e tirou do ar diversos sites e aplicativos na manhã desta terça-feira (18). Bancos, ChatGPT, e X (antigo Twitter) estão entre as principais reclamações.

Falha interna na Cloudflare

A instabilidade começou por volta das 8h15, no horário de Brasília. Usuários que tentaram acessar sites que utilizam a infraestrutura da Cloudflare se depararam com mensagens de erro ou simplesmente o não funcionamento.

Os problemas mais reportados estavam relacionados à conexão com o servidor, DNS (Sistema de Nomes de Domínio) e domínios. De acordo com atualização publicada no portal da companhia, a instabilidade é decorrente de uma "degradação interna de serviço" na própria Cloudflare.

Sites com falhas

A dimensão da falha foi tanta que até mesmo o Downdetector, site especializado em monitorar o funcionamento de plataformas online, também caiu. Diversas outras plataformas de grande alcance global também reportaram falhas, mas não necessariamente ficaram fora do ar. As mais citadas pelos usuários são:

  • ChatGPT;
  • X (antigo Twitter);
  • Discord;
  • Steam;
  • Canva;
  • Bancos (Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, C6 Bank, Nubank, Santander e Caixa Econômica).

