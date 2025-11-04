WhatsApp: aplicativo de mensagens apresenta instabilidade e usuários relatam falhas em várias regiões do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Monitoramento do Downdetector mostra aumento nas falhas do WhatsApp nesta terça (4), afetando envio de mensagens, site e conexão com o servidor

Clique aqui e escute a matéria

O WhatsApp registrou instabilidade na manhã desta terça-feira (4), segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas digitais.

O aumento de notificações começou por volta das 11h e atingiu milhares de usuários que relataram falhas para enviar mensagens e acessar o aplicativo.

Casos de intoxicação somam 3,7 mil em Pernambuco em 2025; CIATox-PE reforça orientações e alerta sobre principais riscos

Enem 2025: inscritos autodeclarados indígenas crescem 89%, desde 2022 Leia Também

Principais regiões afetadas

De acordo com o mapa de calor do Downdetector, as falhas se concentraram principalmente em grandes capitais como São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. Há também registros de instabilidade em outras cidades do Nordeste e no Sul do país.

As falhas se concentraram principalmente em grandes capitais como São Paulo, Brasília, Recife e Salvador - Downdetector

Maiores reclamações

Nas redes sociais, internautas relataram dificuldade para enviar mensagens, realizar chamadas e até mesmo atualizar o status. Segundo o monitoramento, 73% das reclamações envolvem o site, 14% o envio de mensagens e 13% a conexão com o servidor.

WhatsApp ainda não se pronunciou

Até o momento, o WhatsApp não emitiu nenhuma nota oficial sobre o motivo da instabilidade nem sobre a previsão de normalização do serviço.

*Matéria em atualização

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

