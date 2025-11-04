WhatsApp: aplicativo de mensagens apresenta instabilidade e usuários relatam falhas em várias regiões do Brasil
Monitoramento do Downdetector mostra aumento nas falhas do WhatsApp nesta terça (4), afetando envio de mensagens, site e conexão com o servidor
O WhatsApp registrou instabilidade na manhã desta terça-feira (4), segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas digitais.
O aumento de notificações começou por volta das 11h e atingiu milhares de usuários que relataram falhas para enviar mensagens e acessar o aplicativo.
Principais regiões afetadas
De acordo com o mapa de calor do Downdetector, as falhas se concentraram principalmente em grandes capitais como São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. Há também registros de instabilidade em outras cidades do Nordeste e no Sul do país.
Maiores reclamações
Nas redes sociais, internautas relataram dificuldade para enviar mensagens, realizar chamadas e até mesmo atualizar o status. Segundo o monitoramento, 73% das reclamações envolvem o site, 14% o envio de mensagens e 13% a conexão com o servidor.
WhatsApp ainda não se pronunciou
Até o momento, o WhatsApp não emitiu nenhuma nota oficial sobre o motivo da instabilidade nem sobre a previsão de normalização do serviço.
*Matéria em atualização