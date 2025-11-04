fechar
WhatsApp: aplicativo de mensagens apresenta instabilidade e usuários relatam falhas em várias regiões do Brasil

Monitoramento do Downdetector mostra aumento nas falhas do WhatsApp nesta terça (4), afetando envio de mensagens, site e conexão com o servidor

Por Eduardo Scofi Publicado em 04/11/2025 às 12:04 | Atualizado em 04/11/2025 às 12:05
Imagem ilustrativa do WhatsApp
Imagem ilustrativa do WhatsApp - Reprodução/ iStock

O WhatsApp registrou instabilidade na manhã desta terça-feira (4), segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas digitais.

O aumento de notificações começou por volta das 11h e atingiu milhares de usuários que relataram falhas para enviar mensagens e acessar o aplicativo.

Principais regiões afetadas

De acordo com o mapa de calor do Downdetector, as falhas se concentraram principalmente em grandes capitais como São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. Há também registros de instabilidade em outras cidades do Nordeste e no Sul do país.

Downdetector
As falhas se concentraram principalmente em grandes capitais como São Paulo, Brasília, Recife e Salvador - Downdetector

Maiores reclamações

Nas redes sociais, internautas relataram dificuldade para enviar mensagens, realizar chamadas e até mesmo atualizar o status. Segundo o monitoramento, 73% das reclamações envolvem o site, 14% o envio de mensagens e 13% a conexão com o servidor.

WhatsApp ainda não se pronunciou

Até o momento, o WhatsApp não emitiu nenhuma nota oficial sobre o motivo da instabilidade nem sobre a previsão de normalização do serviço.

*Matéria em atualização

