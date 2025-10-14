Rec’n Play movimenta o Recife com tecnologia, negócios e shows gratuitos a partir desta quarta (15)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre 15 e 18 de outubro, festival transforma o centro do Recife com tecnologia, cultura, negócios e mais de 100 shows gratuitos

O Rec’n Play 2025 está de volta e promete transformar novamente o centro do Recife em um verdadeiro território de conhecimento, tecnologia, cultura e inovação. Em sua 7ª edição, o festival acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, com uma programação gratuita e intensa, que inclui 700 atividades, mais de 100 shows e diversos espaços interativos espalhados por 30 prédios históricos da cidade.

Promovido pelo Porto Digital, o Rec’n Play se consolida como um dos maiores festivais de inovação do Brasil, reunindo temas como inteligência artificial, cidades inteligentes, cultura digital, sustentabilidade, diversidade e empreendedorismo. Em 2025, o evento traz o tema “O futuro feito por gente”, com foco nas conexões humanas por trás da tecnologia e da transformação digital.

Como participar

A entrada é gratuita e o público pode se inscrever pelo site oficial do evento (recnplay.pe) ou pelo aplicativo Rec’n Play (disponível para Android e iOS), que permite montar sua própria agenda, receber alertas e navegar por um mapa interativo com a localização das atividades.

Os números do Rec’n Play 2025

Serão 700 atividades programadas, distribuídas em 83 espaços de conteúdo e 30 prédios ativados no centro do Recife.

A cidade também será palco de 37 ativações de rua, além de contar com 7 palcos de música que receberão mais de 100 shows gratuitos.

No universo do empreendedorismo e da inovação, o evento reunirá mais de 200 startups expositoras, consolidando-se como uma das maiores vitrines de tecnologia e negócios do país.

Arena de Inovação

Localizada no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, a Arena de Inovação será o ponto de encontro para quem quer se aprofundar em temas como IA generativa, automação, inovação aberta e cidades inteligentes.

Participam nomes como Accenture, NTT DATA, CESAR, Ambev Tech, Softex PE, Beehome e Uninassau, com painéis, laboratórios, exposições e demonstrações.

Arena Gamer

O universo dos games também tem espaço de destaque com a Arena Gamer, comandada por Leo Gomes, da Confederação Brasileira de Games, em parceria com a BASE Gaming. O espaço reúne:

Simuladores e experiências imersivas

Oficinas sobre tecnologia nos games

Finais de campeonatos de e-sports

Arena de Negócios

Entre os dias 15 e 17 de outubro, o Cais do Sertão recebe a Arena de Negócios, com mais de 200 startups expositoras e uma programação intensa voltada ao ecossistema de inovação. O espaço inclui:

Palestras com líderes nacionais (como Microsoft, Accenture, Stellantis)

Rodadas de pitch e demodays

Espaço de networking e reuniões privadas

Feira PE Produz / Exporta PE com produtos locais

Batalha de Startups com os 40 melhores negócios ranqueados

Roadshow de investimentos com mais de 60 startups

Trilhas especiais promovidas por órgãos parceiros:

SECTI: InovaPE, Global PE, Jornada REPE e mais

ADEPE: Empreendedorismo feminino, mentorias e trilha de infraestrutura

Espaço Porto+: inclusão e diversidade em pauta

O Espaço Porto+ foca em acessibilidade e inclusão com uma programação voltada a públicos diversos, incluindo pessoas trans, neurodivergentes e 50+. Entre os destaques:

Oficinas de cidadania digital

Cybersegurança 65+

Empreendedorismo maduro

Arena Educação: IA e ensino lado a lado

Com sede na Rua da Alfândega, 35, a Arena Educação será dedicada a educadores, estudantes e interessados em novas tecnologias aplicadas ao ensino. A programação inclui:

Oficinas práticas

Palestras sobre IA na educação

Debates sobre ferramentas digitais em sala de aula

Música e cultura: mais de 100 shows gratuitos

O Festival Let’s Play traz mais de 100 apresentações musicais gratuitas espalhadas por sete palcos. A curadoria destaca tanto a cena autoral pernambucana quanto experiências sonoras que misturam ritmos tradicionais e música digital.

Palcos e destaques:

Palco Recife Cidade da Música (Cais da Alfândega): Otto, Sandra Sá, Joyce Alane,

Del Rey, Ave Sangria, Barbarize.

Del Rey, Ave Sangria, Barbarize. Pernambuco Meu País (Avenida Alfredo Lisboa): Cordel do Fogo Encantado,

Academia da Berlinda, Catto, Fitti, Luana Tavares, Boi Estrela Solar, Maracatu Leão

Dourado, Afoxé Omim Sabá.

Academia da Berlinda, Catto, Fitti, Luana Tavares, Boi Estrela Solar, Maracatu Leão Dourado, Afoxé Omim Sabá. Let’s Play (Rua da Guia & Boulevard Rio Branco);

Palco Frege (Thom, Platônicca, Tagore, Mirella Hazin, Uana, Kid Camaleão);

Palco SESC (B Negão, Lúcio Maia,Nega do Babado, Gabi do Carmo e atrações infantis);

Let’s Samba (Rua da Guia, em frente à Softex PE).

Jornada de MCs 20 anos (Rua do Bom Jesus, em frente ao número 172): batalhas, cyphers e pockets com Vitú, Tiger Rapper, DACruz, DJ LK, Ratoeira REC .

REC’n’Play 2025: Confira palcos, datas e horários dos shows do festival

França–Brasil em destaque

Em 2025, o festival recebe uma programação especial dedicada à temporada França–Brasil, com atividades que promovem o intercâmbio cultural e tecnológico entre os países: