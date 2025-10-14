fechar
Rec’n Play movimenta o Recife com tecnologia, negócios e shows gratuitos a partir desta quarta (15)

Entre 15 e 18 de outubro, festival transforma o centro do Recife com tecnologia, cultura, negócios e mais de 100 shows gratuitos

Por JC Publicado em 14/10/2025 às 18:07
o Rec’n Play se consolida como um dos maiores festivais de inovação do Brasil,
O Rec’n Play 2025 está de volta e promete transformar novamente o centro do Recife em um verdadeiro território de conhecimento, tecnologia, cultura e inovação. Em sua 7ª edição, o festival acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, com uma programação gratuita e intensa, que inclui 700 atividades, mais de 100 shows e diversos espaços interativos espalhados por 30 prédios históricos da cidade.

Promovido pelo Porto Digital, o Rec’n Play se consolida como um dos maiores festivais de inovação do Brasil, reunindo temas como inteligência artificial, cidades inteligentes, cultura digital, sustentabilidade, diversidade e empreendedorismo. Em 2025, o evento traz o tema “O futuro feito por gente”, com foco nas conexões humanas por trás da tecnologia e da transformação digital.

Como participar

A entrada é gratuita e o público pode se inscrever pelo site oficial do evento (recnplay.pe) ou pelo aplicativo Rec’n Play (disponível para Android e iOS), que permite montar sua própria agenda, receber alertas e navegar por um mapa interativo com a localização das atividades.

Os números do Rec’n Play 2025

Serão 700 atividades programadas, distribuídas em 83 espaços de conteúdo e 30 prédios ativados no centro do Recife.

A cidade também será palco de 37 ativações de rua, além de contar com 7 palcos de música que receberão mais de 100 shows gratuitos.

No universo do empreendedorismo e da inovação, o evento reunirá mais de 200 startups expositoras, consolidando-se como uma das maiores vitrines de tecnologia e negócios do país.

Arena de Inovação

Localizada no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, a Arena de Inovação será o ponto de encontro para quem quer se aprofundar em temas como IA generativa, automação, inovação aberta e cidades inteligentes.

Participam nomes como Accenture, NTT DATA, CESAR, Ambev Tech, Softex PE, Beehome e Uninassau, com painéis, laboratórios, exposições e demonstrações.

Arena Gamer

O universo dos games também tem espaço de destaque com a Arena Gamer, comandada por Leo Gomes, da Confederação Brasileira de Games, em parceria com a BASE Gaming. O espaço reúne:

  • Simuladores e experiências imersivas
  • Oficinas sobre tecnologia nos games
  • Finais de campeonatos de e-sports

Arena de Negócios

Entre os dias 15 e 17 de outubro, o Cais do Sertão recebe a Arena de Negócios, com mais de 200 startups expositoras e uma programação intensa voltada ao ecossistema de inovação. O espaço inclui:

  • Palestras com líderes nacionais (como Microsoft, Accenture, Stellantis)
  • Rodadas de pitch e demodays
  • Espaço de networking e reuniões privadas
  • Feira PE Produz / Exporta PE com produtos locais
  • Batalha de Startups com os 40 melhores negócios ranqueados
  • Roadshow de investimentos com mais de 60 startups
  • Trilhas especiais promovidas por órgãos parceiros:
  • SECTI: InovaPE, Global PE, Jornada REPE e mais
  • ADEPE: Empreendedorismo feminino, mentorias e trilha de infraestrutura

Espaço Porto+: inclusão e diversidade em pauta

O Espaço Porto+ foca em acessibilidade e inclusão com uma programação voltada a públicos diversos, incluindo pessoas trans, neurodivergentes e 50+. Entre os destaques:

  • Oficinas de cidadania digital
  • Cybersegurança 65+
  • Empreendedorismo maduro

Arena Educação: IA e ensino lado a lado

Com sede na Rua da Alfândega, 35, a Arena Educação será dedicada a educadores, estudantes e interessados em novas tecnologias aplicadas ao ensino. A programação inclui:

  • Oficinas práticas
  • Palestras sobre IA na educação
  • Debates sobre ferramentas digitais em sala de aula

Música e cultura: mais de 100 shows gratuitos

O Festival Let’s Play traz mais de 100 apresentações musicais gratuitas espalhadas por sete palcos. A curadoria destaca tanto a cena autoral pernambucana quanto experiências sonoras que misturam ritmos tradicionais e música digital.

Palcos e destaques:

  • Palco Recife Cidade da Música (Cais da Alfândega): Otto, Sandra Sá, Joyce Alane,
    Del Rey, Ave Sangria, Barbarize.
  • Pernambuco Meu País (Avenida Alfredo Lisboa): Cordel do Fogo Encantado,
    Academia da Berlinda, Catto, Fitti, Luana Tavares, Boi Estrela Solar, Maracatu Leão
    Dourado, Afoxé Omim Sabá.
  • Let’s Play (Rua da Guia & Boulevard Rio Branco);
  • Palco Frege (Thom, Platônicca, Tagore, Mirella Hazin, Uana, Kid Camaleão);
  • Palco SESC (B Negão, Lúcio Maia,Nega do Babado, Gabi do Carmo e atrações infantis);
  • Let’s Samba (Rua da Guia, em frente à Softex PE).
  • Jornada de MCs 20 anos (Rua do Bom Jesus, em frente ao número 172): batalhas, cyphers e pockets com Vitú, Tiger Rapper, DACruz, DJ LK, Ratoeira REC .

REC’n’Play 2025: Confira palcos, datas e horários dos shows do festival

França–Brasil em destaque

Em 2025, o festival recebe uma programação especial dedicada à temporada França–Brasil, com atividades que promovem o intercâmbio cultural e tecnológico entre os países:

  • Pavilhão “Living With” no Pátio de São Pedro
  • Festival CloseUp de Cinema (em parceria com a Fundaj)
  • Exposição Terra-Mar (Torre Malakoff)
  • Hackathon França–Brasil (Porto Digital e parceiros)
  • Experiências musicais e gastronômicas franco-brasileiras

 

