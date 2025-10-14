Rec’n Play movimenta o Recife com tecnologia, negócios e shows gratuitos a partir desta quarta (15)
Entre 15 e 18 de outubro, festival transforma o centro do Recife com tecnologia, cultura, negócios e mais de 100 shows gratuitos
O Rec’n Play 2025 está de volta e promete transformar novamente o centro do Recife em um verdadeiro território de conhecimento, tecnologia, cultura e inovação. Em sua 7ª edição, o festival acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, com uma programação gratuita e intensa, que inclui 700 atividades, mais de 100 shows e diversos espaços interativos espalhados por 30 prédios históricos da cidade.
Promovido pelo Porto Digital, o Rec’n Play se consolida como um dos maiores festivais de inovação do Brasil, reunindo temas como inteligência artificial, cidades inteligentes, cultura digital, sustentabilidade, diversidade e empreendedorismo. Em 2025, o evento traz o tema “O futuro feito por gente”, com foco nas conexões humanas por trás da tecnologia e da transformação digital.
Como participar
A entrada é gratuita e o público pode se inscrever pelo site oficial do evento (recnplay.pe) ou pelo aplicativo Rec’n Play (disponível para Android e iOS), que permite montar sua própria agenda, receber alertas e navegar por um mapa interativo com a localização das atividades.
Os números do Rec’n Play 2025
Serão 700 atividades programadas, distribuídas em 83 espaços de conteúdo e 30 prédios ativados no centro do Recife.
A cidade também será palco de 37 ativações de rua, além de contar com 7 palcos de música que receberão mais de 100 shows gratuitos.
No universo do empreendedorismo e da inovação, o evento reunirá mais de 200 startups expositoras, consolidando-se como uma das maiores vitrines de tecnologia e negócios do país.
Arena de Inovação
Localizada no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, a Arena de Inovação será o ponto de encontro para quem quer se aprofundar em temas como IA generativa, automação, inovação aberta e cidades inteligentes.
Participam nomes como Accenture, NTT DATA, CESAR, Ambev Tech, Softex PE, Beehome e Uninassau, com painéis, laboratórios, exposições e demonstrações.
Arena Gamer
O universo dos games também tem espaço de destaque com a Arena Gamer, comandada por Leo Gomes, da Confederação Brasileira de Games, em parceria com a BASE Gaming. O espaço reúne:
- Simuladores e experiências imersivas
- Oficinas sobre tecnologia nos games
- Finais de campeonatos de e-sports
Arena de Negócios
Entre os dias 15 e 17 de outubro, o Cais do Sertão recebe a Arena de Negócios, com mais de 200 startups expositoras e uma programação intensa voltada ao ecossistema de inovação. O espaço inclui:
- Palestras com líderes nacionais (como Microsoft, Accenture, Stellantis)
- Rodadas de pitch e demodays
- Espaço de networking e reuniões privadas
- Feira PE Produz / Exporta PE com produtos locais
- Batalha de Startups com os 40 melhores negócios ranqueados
- Roadshow de investimentos com mais de 60 startups
- Trilhas especiais promovidas por órgãos parceiros:
- SECTI: InovaPE, Global PE, Jornada REPE e mais
- ADEPE: Empreendedorismo feminino, mentorias e trilha de infraestrutura
Espaço Porto+: inclusão e diversidade em pauta
O Espaço Porto+ foca em acessibilidade e inclusão com uma programação voltada a públicos diversos, incluindo pessoas trans, neurodivergentes e 50+. Entre os destaques:
- Oficinas de cidadania digital
- Cybersegurança 65+
- Empreendedorismo maduro
Arena Educação: IA e ensino lado a lado
Com sede na Rua da Alfândega, 35, a Arena Educação será dedicada a educadores, estudantes e interessados em novas tecnologias aplicadas ao ensino. A programação inclui:
- Oficinas práticas
- Palestras sobre IA na educação
- Debates sobre ferramentas digitais em sala de aula
Música e cultura: mais de 100 shows gratuitos
O Festival Let’s Play traz mais de 100 apresentações musicais gratuitas espalhadas por sete palcos. A curadoria destaca tanto a cena autoral pernambucana quanto experiências sonoras que misturam ritmos tradicionais e música digital.
Palcos e destaques:
- Palco Recife Cidade da Música (Cais da Alfândega): Otto, Sandra Sá, Joyce Alane,
Del Rey, Ave Sangria, Barbarize.
- Pernambuco Meu País (Avenida Alfredo Lisboa): Cordel do Fogo Encantado,
Academia da Berlinda, Catto, Fitti, Luana Tavares, Boi Estrela Solar, Maracatu Leão
Dourado, Afoxé Omim Sabá.
- Let’s Play (Rua da Guia & Boulevard Rio Branco);
- Palco Frege (Thom, Platônicca, Tagore, Mirella Hazin, Uana, Kid Camaleão);
- Palco SESC (B Negão, Lúcio Maia,Nega do Babado, Gabi do Carmo e atrações infantis);
- Let’s Samba (Rua da Guia, em frente à Softex PE).
- Jornada de MCs 20 anos (Rua do Bom Jesus, em frente ao número 172): batalhas, cyphers e pockets com Vitú, Tiger Rapper, DACruz, DJ LK, Ratoeira REC .
REC’n’Play 2025: Confira palcos, datas e horários dos shows do festival
França–Brasil em destaque
Em 2025, o festival recebe uma programação especial dedicada à temporada França–Brasil, com atividades que promovem o intercâmbio cultural e tecnológico entre os países:
- Pavilhão “Living With” no Pátio de São Pedro
- Festival CloseUp de Cinema (em parceria com a Fundaj)
- Exposição Terra-Mar (Torre Malakoff)
- Hackathon França–Brasil (Porto Digital e parceiros)
- Experiências musicais e gastronômicas franco-brasileiras