Tecnologia | Notícia

Inscrições abertas para a 4ª turma do Connecta+, programa social voltado para a tecnologia

Programa de formação apresenta jovens ao mundo da tecnologia, robótica e expressão criativa com foco na formação pessoal e profissional

Por JC Publicado em 08/08/2025 às 11:07
Jovens fazem atividade durante o Connecta+
Jovens fazem atividade durante o Connecta+ - DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscrições para a 4ª turma do Connecta+, programa social criado pelas empresas Um Telecom e Connectoway e realizado pelo Instituto MeMaker.

O Connecta+ é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social, buscando apresentá-los para carreiras na área de tecnologia.

A iniciativa, que já impactou quase 50 pessoas, oferece, nesta etapa, mais 20 vagas gratuitas em oficinas que bordam competências digitais, soft skills e preparação para o futuro do trabalho. Também são parceiras do programa o Grupo Parvi e a Lidermac.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de agosto, através do link www.bit.ly/turma4connectamais disponível na bio dos perfis do Instagram do Connecta+ (@_connecta_mais) e do Instituto MeMaker(@institutomemaker). As oficinas terão início em 18/08 e a programação dura cinco semanas.

Quem pode participar do Connecta+?

Voltado para jovens entre 16 e 20 anos, o programa Connecta+ oferece 30 horas/aulas de expressão criativa e robótica, conectando o aprendizado em tecnologia com a realidade dos participantes.

As aulas acontecem às segundas e quartas, das 14h às 17h, no Projeto Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Além disso, os alunos recebem fardamento e lanche.

"Nosso objetivo é despertar o interesse desses jovens pelo universo da tecnologia, mostrando que eles podem ser protagonistas da própria história e conquistar espaços no mercado de trabalho que ainda parecem distantes", afirma Luciane Gomes, embaixadora do Connecta+.

Para Mônica Bouqvar, diretora do Instituto MeMaker, o programa contribui para a democratização do acesso às oportunidades do setor de tecnologia. “Acreditamos que jovens em situação de vulnerabilidade social têm muito a contribuir com soluções inovadoras e visões diversas. O Connecta+ e o MeMaker são um passo importante para garantir que esses talentos sejam vistos, ouvidos e valorizados”, destaca.

Formação

Nas três primeiras turmas do Connecta+, cerca de 50 alunos completaram a capacitação. Nas oficinas, que unem ensinamentos de expressão criativa e robótica, os jovens são estimulados a desenvolver projetos que unam preservação do meio ambiente e tecnologia, através de metodologias especiais.

Um dos objetivos é fomentar nos jovens o interesse pelas carreiras de tecnologia. Após passarem por processo seletivo, três jovens concluintes do Connecta+ iniciaram os programas Jovem Aprendiz das empresas Um Telecom e Connectoway, garantindo o comprometimento com a formação profissional.

SERVIÇO
Inscrições para a 4ª turma do Connecta+
Público: Jovens de 16 a 20 anos, prioritariamente estudantes da rede pública
Inscrições: Até 12/08, pelo site www.bit.ly/turma4connectamais
Mais informações: @_connecta_mais e @institutomemaker no Instagram

