Festival Curicaca premiará soluções em transformação digital e IA

O edital foi lançado hoje (5) pela Agência brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e as inscrições estão abertas até dia 22 de agosto.

Estão abertas, até 22 de agosto, as inscrições para o Festival Curicaca. O edital lançado hoje (5) pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) é destinado a soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao enfrentamento de desafios produtivos e territoriais do país desenvolvidos por pessoas físicas e jurídicas. O objetivo do concurso é fomentar o desenvolvimento de tecnologias voltadas à transformação digital e à inteligência artificial, contribuindo para o fortalecimento da Nova Indústria Brasil (NIB).

Podem participar startups, empreendedores, pesquisadores e cidadãos inovadores. O concurso está estruturado em duas categorias: ideação, voltada a pessoas físicas com ideias inovadoras ainda em fase inicial, e validação, para soluções já testadas e desenvolvidas por startups e empresas. Os projetos poderão ser inscritos em um dos cinco eixos temáticos: agricultura familiar digital e sustentável; saúde para todos; transformação digital na indústria e cadeias produtivas; economia circular e cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes.

Ao todo, serão premiados até 20 projetos; 10 em cada uma das duas categorias. Os valores das premiações variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, conforme a categoria e o eixo temático. O valor total distribuído será de até R$ 200 mil.

A Universidade de Brasília (UNB), o Instituto Federal de Brasília (IFB), a Universidade Católica de Brasília (UCB) e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC) são alguns dos apoiadores da iniciativa.

Festival Curicaca

Organizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Festival Curicaca será realizado entre os dias 7 e 11 de outubro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e pretende atrair 100 mil pessoas. Inspirado em modelos internacionais como o South by Southwest (SXSW), o evento reunirá iniciativas públicas e privadas, palestras, experiências imersivas e apresentações culturais. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail licitacao@abdi.com.br.