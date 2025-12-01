Tatu Bola lança novo cardápio assinado por Pedro de Artagão no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tatu Bola Bar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, apresentou oficialmente seu novo cardápio, assinado pelo chef carioca Pedro de Artagão

Clique aqui e escute a matéria

O Tatu Bola Bar, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, apresentou oficialmente seu novo cardápio, assinado pelo chef carioca Pedro de Artagão, um dos grandes nomes da gastronomia contemporânea brasileira.

A proposta reúne petiscos, pratos para compartilhar, sanduíches e pizzas que reforçam a identidade do bar: combinar brasilidade, ambiente descontraído e sabores acessíveis ao público amplo que frequenta a casa.

Reconhecido por sua abordagem criativa a partir de receitas tradicionais, Artagão explica que o menu foi estruturado para acompanhar o ritmo e a diversidade do público recifense.

“A ideia foi preservar a essência do boteco e, ao mesmo tempo, acrescentar novas camadas de sabor e criatividade. Quero que cada mesa viva essa experiência de partilha, experimente várias combinações e saia com a sensação de ter provado um pouco de tudo”, afirma o chef.

Entre os lançamentos estão o croquete de porco, preparado com barriga suína curada e empanada em panko; a almofadinha de carne seca com catupiry; e o caldinho de moqueca de frutos do mar.

Para grupos, o novo cardápio reúne opções de maior volume, como a picanha acebolada com fonduta de queijos e o mix de cogumelos na brasa — combinação de Paris e Portobello grelhados com molho shoyu e gergelim, proposta que atende tanto ao público vegano quanto aos carnívoros.

A já conhecida parmegiana aperitivo segue na lista e permanece entre os destaques.

Os cortes servidos na brasa — bife ancho, chorizo, fraldinha, rosbife de mignon, picanha e galeto desossado — chegam à mesa acompanhados de molho e guarnição à escolha do cliente.

Entre as opções estão clássicos como arroz biro-biro, farofa de ovos com bacon, arroz ao creme de parmesão, arroz de brócolis com banana e fritas, além de molhos como manteiga de alho, vinagrete, gorgonzola, chimichurri e cebola no shoyu.

Na seção de sanduíches, o destaque é o Lurger Burger, feito com costela, bacon crocante, queijo prato, pepino em conserva e maionese verde da casa.

O menu inclui ainda o choripán de linguiça de pernil com chimichurri e o tradicional filé com gorgonzola. Entre as pizzas, a clássica Marguerita convive com versões autorais, como a Calabresa Tatu Bola, que reúne molho de tomate artesanal, calabresa fatiada, mussarela, gorgonzola, cebola roxa, rúcula e orégano.

A carta de drinks mantém as caipirinhas servidas no pote como protagonistas, além de clássicos como Aperol Spritz. Para quem prefere opções sem álcool, a Soda Italiana de Maracujá com Gengibre aparece como alternativa refrescante.

Para fechar a experiência, o cardápio apresenta duas sobremesas: o Pudim do Tatu, releitura do doce tradicional, e o Brownie com brigadeiro e sorvete de baunilha, mantendo o tom acolhedor que o bar busca imprimir à nova fase gastronômica.