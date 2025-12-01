Natal Solidário arrecada brinquedos que serão doados para crianças de instituições do entorno do RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um baú localizado ao lado do cenário principal na Praça de Eventos 1, no Piso L1, está recebendo doações de brinquedos novos e usados em bom estado

Clique aqui e escute a matéria

Como já é tradição, o RioMar Recife promove, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, mais uma edição do Natal Solidário. Um baú localizado ao lado do cenário principal na Praça de Eventos 1, no Piso L1, está recebendo doações de brinquedos novos e usados em bom estado que serão encaminhados para crianças das comunidades do entorno do empreendimento. As doações podem ser entregues até o dia 18 de dezembro.

As instituições beneficiadas neste ano serão a creche espírita Missionários da Luz e a creche escola Vovó Mariinha, localizadas nos bairros do Pina e Brasília Teimosa. Além desta ação, entre as ações solidárias promovidas pelo RioMar Recife e o Instituto JCPM de Compromisso Social, haverá a Semana Solidária do Natal, que já acontece há 9 anos e conta com visitas de crianças de institutos sociais locais para um tour guiado nos cenários do Natal. Neste ano, as visitas acontecem entre os dias 9 e 12 de dezembro.

Natal do RioMar Recife

O Natal do RioMar Recife conta com uma nova dimensão neste ano, ocupando as duas Praças de Eventos, localizadas no Piso L1, e criando um circuito conectado por uma passarela temática capaz de fazer o público de todas as idades vivenciar a magia natalina. Com o tema “Encantos de Natal RioMar” e tendo como personagem da decoração o biscoito de gengibre, clássico das festas natalinas, com uma cenografia rica em luzes, figurinos exclusivos, texturas, cores e muitas estruturas instagramáveis.

O projeto mescla o contemplativo ao interativo através de games e projeções, além de uma experiência multissensorial, com aromas especiais de baunilha e chocolate permeando os ambientes dos biscoitos natalinos. As data e horário de visita são agendados através do App do RioMar Recife. Cada cadastro permite a inscrição de um CPF com direito a mais três acompanhantes por sessão/dia.