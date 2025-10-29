Caffeine Army renova parceria com Kopenhagen e lança SuperCoffee Lajotinha
Colaboração traz sabor inspirado no clássico chocolate e apresenta Carolina Dieckmmann como embaixadora. Confira tudo sobre o lançamento!
O SuperCoffee Lajotinha é a nova aposta de produto do Grupo Caffeine Army, que renova sua parceria com a Kopenhagen após o sucesso do SuperCoffee Língua de Gato em 2024.
A potência do SuperCoffee, criado a partir de uma combinação estratégica de ingredientes inteligentes para quem busca energia, foco e maior performance cognitiva, agora se soma ao clássico da Kopenhagen.
Feito com uma combinação irresistível de sabores, aromas e texturas, como canela, castanha e waffer, o resultado é um sabor único e aveludado.
A novidade foi anunciada no dia 21, junto ao anúncio da atriz Carolina Dieckmmann como embaixadora do novo produto nas redes sociais das marcas.
“Sempre estabelecemos as nossas parcerias com base no uso sincero e real dos nossos produtos. E com a Carolina não foi diferente: foi uma conexão natural por já ser consumidora e apreciadora da marca, com uso constante na sua rotina. E, ao experimentar o SuperCoffee Lajotinha, já ganhou um novo favorito!”, afirma Marina Monteiro, gerente de Marketing da Caffeine Army.
Este novo lançamento vem em uma fase sequencial de novidades do Grupo. No último dia 15, foi anunciada a campanha de Amostras Grátis dos produtos em formato de sachês, que já inclui a novidade colaborativa.
Em julho, o Grupo divulgou a Caffeine Army Labs, linha exclusiva da assinatura Caffeine Prime que combina ciência, praticidade e sabor com duas novidades que integram seu catálogo: o Whey Protein e a Creatina.
Nesta segunda colaboração com a Kopenhagen, a Caffeine Army reforça o compromisso em combinar a referência do chocolate à fórmula de alta performance que torna o SuperCoffee inesquecível, com os benefícios de energia limpa, potência física, maior foco e concentração, através de um clássico que pode se
reinventar sem perder sua essência.
“Mais do que lançar um novo sabor, queríamos celebrar o encontro entre prazer e propósito. O SuperCoffee Língua de Gato foi um sucesso indiscutível e foi líder de vendas em todos os estados do Brasil, com mais de 20 milhões de doses vendidas de janeiro a setembro, e por isso nos desafiamos mais uma vez. O
Lajotinha é afeto e tradição, e o SuperCoffee energia e movimento. Essa união mostra que é possível equilibrar sabor e performance em uma mesma experiência”, completa Marina. SuperCoffee Lajotinha: irresistível em cada camada, incomparável em cada dose!
Sobre a Caffeine Army
A Caffeine Army é referência em inovação no segmento de suplementos alimentares no Brasil. Com produtos elaborados a partir de ingredientes estrategicamente combinados, a marca tem como missão ajudar pessoas a encontrarem as suas melhores versões nos pilares mais importantes das suas rotinas, promovendo um bem-estar holístico.
Serviço
Mais informações sobre os produtos: https://www.caffeinearmy.com.br/