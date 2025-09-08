Sucesso pelos palcos do país, Murilo Gun apresenta "Fé no Flow" no Teatro RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com ingressos esgotados na primeira passagem pela capital pernambucana, palestra-espetáculo fará nova temporada no Teatro RioMar.

Clique aqui e escute a matéria

Sucesso pelos palcos do país, "Fé no Flow" marca a volta de Murilo Gun ao teatro após 10 anos, numa palestra-espetáculo sobre como navegar entre essa ordem e esse caos chamado flow.

Com casas lotadas por cidades como São Paulo, que teve 17 sessões com ingressos esgotados, e Recife, onde, em fevereiro passado, as duas apresentações rapidamente foram ocupadas, o show volta ao Teatro RioMar para apresentações nos dias 13 e 14 de setembro. Os tíquetes, a partir de R$ 80, estão à venda no site Uhuu e na bilheteria do teatro.

“O espetáculo mistura leveza com profundidade, toca a alma das pessoas profundamente e ao mesmo tempo é engraçado, chegando até a ser bobo em alguns momentos. Ele não acaba quando as cortinas fecham. Continua, repercute. Os assuntos viram pauta em casa, na empresa”, diz Murilo, que viveu 20 anos no flow, essa eterna dança entre ordem e caos, sem saber. Agora, segue assim, mas de forma intencional.

Em “Fé no Flow”, Murilo leva ao palco humor, música ao vivo e autoconhecimento para falar sobre a ordem do planejamento, da organização, da previsibilidade, da estabilidade, do conhecido. E, em contraponto, sobre o caos da criatividade, da abertura às mudanças, do desconhecido que contém infinitas possibilidades. O flow.

“Uma criança a partir de 10, 12 anos anos vai entender muitas coisas do espetáculo, vai se divertir. E ela pode estar indo com o bisavô de 90 anos. Esse mix de palestra da alma, com stand up comedy e musical é apresentado numa linguagem para todos", convida Murilo.

SOBRE MURILO GUN

O recifense de 42 anos tem uma tão diversa quanto conectada trajetória. Se lá atrás foi precursor da internet no Brasil, um dos primeiros nomes de destaque nacional do stand-up comedy, apresentador de televisão, fundador de escola de criatividade e segue palestrante requisitado, hoje é mentor de retiros de liderança e, como se denomina, aprendiz do sutil.

Murilo foi vencedor de dois prêmios iBest em 1997 e 1998. Com 16 anos, em 1999, captou investimentos, fundou a start-up BIT e criou o "Peça Comida" (um "iFood" via pager e fax). Foi empresário de tecnologia do Porto Digital por 10 anos.

Até que decidiu se reinventar... Foi um dos pioneiros da comédia stand-up no Brasil. Fez turnê nacional, lançou show no Netflix e foi apresentador de programas no SBT, Multishow e Comedy Central.

Até que decidiu se reinventar... Em 2014, foi selecionado para passar três meses num centro de pesquisas da Nasa, no Vale do Silício, estudando futurismo na Singularity University. Na volta, fundou a Keep Learning School, uma escola de cursos online de criatividade que teve 20 mil alunos em cinco anos.

Até que decidiu se reinventar... Na pandemia, abriu todos os seus cursos gratuitamente, chegando a 500 mil alunos, e entrou num período sabático de autoconhecimento e altoconhecimento.

Nós últimos anos, vem se dedicando a palestras corporativas e retiros de liderança, conectando o mundo dos negócios com o universo sutil. Até que decidiu misturar toda a sua história de empresário, comediante, palestrante e aprendiz do sutil… e voltar ao teatro com a palestra-espetáculo “Fé no Flow”.

AÇÕES

O flow serve de inspiração e rege todos os projetos de Murilo Gun. O mais recente é o "Reality Flow", série criada por ele e Dani de Maria, sua parceira, e que vai ao ar aos sábados no Youtube. Nos episódios, é revelado os bastidores da Despertar - uma empresa onde o invisível, o sutil e o intangível fazem parte da estratégia.

Inspirada no conteúdo do show "Fé no Flow", a Reserva lançou uma coleção de camisetas com mensagens que trazem o que Murilo acredita sobre viver com leveza, presença e criatividade. É a filosofia do caos à ordem estampada no peito.

Outra novidade é que, no show do Recife, a nova edição da revista do espetáculo já estará disponível com artigos, dicas e entrevistas sobre o tema.

SERVIÇO



"Fé no Flow", com Murilo Gun



Dia 13 de setembro de 2025 (sábado), às 21h



Dia 14 de setembro de 2025 (domingo), às 20h



Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina



Informações: www.teatroriomarrecife.com.br, @murilogun, @fe.no.flow

Duração: 80 minutos

Classificação: 10 anos

Ingressos



Plateia especial: R$ 220 e R$ 110 (meia)



Plateia alta: R$ 180 e R$ 90 (meia)



Balcão: R$ 160 e R$ 80 (meia)

À venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h).