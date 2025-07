Plaza Shopping oferece transfer gratuito para a 25ª Fenearte até 20 de julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Plaza Shopping oferece transfer gratuito para a Fenearte de 9 a 20 de julho, com saídas a cada 30 minutos e ingressos à venda no local.

Clique aqui e escute a matéria

O Plaza Shopping vai contar com transfer gratuito para quem deseja ir à 25ª Fenearte, a partir desta quarta (9) até 20 de julho de 2025, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Interessados poderão desfrutar do translado a partir do piso E1, no Edifício Garagem, a cada 30 minutos, de segunda à sexta, das 13h às 23h, e aos sábados e domingos, das 9h às 23h. O serviço vai funcionar tanto para ida ao evento quanto para a volta – ao mall.

Ingressos



Além disso, a loja Crabolando, no piso L2, está com ingressos à venda para a feira. Os acessos custam, de segunda à quinta, R$12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada), e de sexta a domingo — R$16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada).



Mais informações no www.plazacasaforte.com.br ou @plazacasaforte.