Cria Encontro Especial apresenta nova diretoria do Sinapro-PE e lança o Movimento Cria PE em evento no Novotel Marina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento reúne líderes da publicidade pernambucana, debate Cannes e marca nova fase do setor criativo com presença de 50 agências.

Nesta terça-feira (08), o Novotel Marina Recife foi palco do Cria Encontro Especial, promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE).

O evento reuniu criativos, lideranças do setor e associados para celebrar uma nova gestão, lançar movimentos estratégicos e debater os rumos da criatividade com quem faz história.

Programação

A programação incluiu a apresentação da nova diretoria do Sinapro-PE, agora sob a liderança de Lelê Carvalho (Trio Comunicação), com Ricardo Lira Cavalcanti (Avesso Propaganda) como vice.

A gestão sucede Daniel Queiroz (Ampla), responsável por importantes avanços nos últimos anos. O evento também foi marcado pelo lançamento oficial do Movimento Cria PE 2025, além de um bate-papo especial sobre o Festival de Cannes com Ricardo Moreira — que conquistou 11 Leões em 2025 — e Karan Novaes, sócio e líder criativo da Tulom.

Nova gestão com visão de futuro

A nova diretoria assume com o compromisso de reposicionar o setor publicitário pernambucano como referência nacional, valorizando o talento criativo local e promovendo mais articulação institucional.

“Celebraremos a criatividade pernambucana no Festival Cria PE. Reuniremos profissionais de agências e importantes players do setor em um espaço dedicado ao networking, troca de conhecimentos e discussão de temas impactantes, como transformação digital, criatividade e novas tendências em comunicação. Também premiaremos os trabalhos mais criativos das nossas agências”, afirma Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE.

“O Sinapro-PE tem papel essencial na articulação do nosso mercado. Nossa proposta é fortalecer ainda mais a atuação das agências locais, valorizando talentos e garantindo representatividade em espaços de decisão e projeção nacional”, completa o vice-presidente Ricardo Lira Cavalcanti.

Componentes

A diretoria 2025–2028 conta ainda com Josival Eugênio da Silva Júnior (Buzz Lab) como diretor tesoureiro, Elmo de Britto Cunha do Val (MV2 Partners) como vice-diretor tesoureiro, e Miguel Melo (Ítalo Bianchi) como diretor secretário.

No Conselho Fiscal, figuram nomes de destaque como João de Souza Leão (BG9), Lorena Leal de Farias (Casa Comunicação) e Danilo França da Rocha (Lean).

E os suplentes do conselho fiscal: Gustavo Tigre Werneck de Abreu (Urbana), José Fernando Monteiro da Silva (Mandacaru Digital) e Moema Duarte Ribeiro de Oliveira (Oficina)

Cannes 2025 em debate com craques da criação

O ponto alto da manhã foi o bate-papo sobre o Festival de Cannes, conduzido por dois dos mais influentes nomes da publicidade brasileira na atualidade.

Ricardo Moreira, ganhador de 11 Leões na edição deste ano, trará uma visão provocadora sobre os caminhos da criatividade global.

Ricardo também é jurado de vários festivais internacionais. Ao seu lado esteve Karan Novaes, sócio e líder criativo da Tulom, agência referência em inovação. Karan é especialista em criatividade e de tendências em comunicação, publicidade e marketing

A conversa inspirou, emocionou e provocou reflexões sobre narrativas, estética e impacto no universo da comunicação contemporânea. Um momento essencial para quem quer entender o que move a propaganda no mundo — e como Pernambuco pode ocupar esse espaço com ainda mais força.

Cria PE 2025: criatividade com identidade e ambição

O evento também celebrou o início do Movimento Cria PE 2025, uma plataforma que pretende fortalecer, capacitar e divulgar as iniciativas mais ousadas e criativas do mercado publicitário pernambucano. O foco é a excelência: transformar a identidade cultural local em vantagem competitiva no mercado nacional.

Nos últimos anos, as agências do estado têm se destacado em premiações, rankings e festivais — e o Cria PE 2025 surge como catalisador desse reconhecimento.

Mercado

A entidade, que representa hoje mais de 50 agências associadas, atuando em todo o estado e responsáveis por cerca de 80% do faturamento do mercado publicitário formal em Pernambuco, reforça seu papel de defender boas práticas e valorizar a criatividade e a sustentabilidade econômica do setor.

Em 2024, o mercado publicitário pernambucano manteve crescimento moderado mesmo diante de um cenário econômico desafiador, com investimentos estimados em torno de R$ 450 milhões/ano em publicidade, incluindo digital, mídia tradicional e ativação.

O setor também se destacou por fortalecer políticas de compliance e inclusão, e pela formação de novos talentos para a indústria criativa.

Diretoria Sinapro-PE (2025–2028)

PRESIDENTE

• Lelê Carvalho – Trio Comunicação



VICE-PRESIDENTE

• Ricardo Antonio Ribeiro de Lira Cavalcanti – Avesso Propaganda



DIRETOR TESOUREIRO

• Josival Eugênio da Silva Júnior – Buzz Lab



VICE-DIRETOR TESOUREIRO

• Elmo de Britto Cunha do Val – MV2 Partners



DIRETOR SECRETÁRIO

• Miguel Melo – Ítalo Bianchi



CONSELHO FISCAL (Efetivos):

• João de Souza Leão – BG9

• Lorena Leal de Farias – Casa Comunicação

• Danilo França da Rocha – Lean