A Fazenda 17: Saory demonstra preocupação com aliança entre Dudu e Shia
Durante o bate-papo, Saory avaliou que o envolvimento amoroso entre Michelle e Shia pode ter afetado a popularidade de ambos fora da casa
Clique aqui e escute a matéria
Durante a manhã desta terça-feira (11), Saory Cardoso e Toninho Tornado conversaram sobre as últimas movimentações do público no reality A Fazenda 17.
A dupla tentou entender o motivo que levou Shia Phoenix, Créo Kellab, Fabiano Moraes e Michelle Barros a serem escolhidos para o Super Paiol, e levantou hipóteses sobre as possíveis influências das relações dentro do jogo.
Durante o bate-papo, Saory avaliou que o envolvimento amoroso entre Michelle e Shia pode ter afetado a popularidade de ambos fora da casa.
A cirurgiã-dentista ainda revelou estar apreensiva com a recente aproximação entre Dudu Camargo e o ator. “Não acho que o jogo dele seja bem-visto”, afirmou a peoa ao conversar com Toninho.
A análise da dupla reforça a leitura de que alianças estratégicas e relações pessoais continuam pesando na percepção do público, em uma das fases mais movimentadas da temporada.