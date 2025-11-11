fechar
A Fazenda 17: Saory demonstra preocupação com aliança entre Dudu e Shia

Durante o bate-papo, Saory avaliou que o envolvimento amoroso entre Michelle e Shia pode ter afetado a popularidade de ambos fora da casa

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/11/2025 às 14:11
Durante a manhã desta terça-feira (11), Saory Cardoso e Toninho Tornado conversaram sobre as últimas movimentações do público no reality A Fazenda 17.

A dupla tentou entender o motivo que levou Shia Phoenix, Créo Kellab, Fabiano Moraes e Michelle Barros a serem escolhidos para o Super Paiol, e levantou hipóteses sobre as possíveis influências das relações dentro do jogo.

Durante o bate-papo, Saory avaliou que o envolvimento amoroso entre Michelle e Shia pode ter afetado a popularidade de ambos fora da casa.

A cirurgiã-dentista ainda revelou estar apreensiva com a recente aproximação entre Dudu Camargo e o ator. “Não acho que o jogo dele seja bem-visto”, afirmou a peoa ao conversar com Toninho.

A análise da dupla reforça a leitura de que alianças estratégicas e relações pessoais continuam pesando na percepção do público, em uma das fases mais movimentadas da temporada.

