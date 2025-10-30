Enquete UOL A Fazenda 2025 atualizada agora: quem deve ser eliminado hoje (30)? Parcial indica possível favorito a deixar o reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A noite de hoje promete ser decisiva em A Fazenda 2025, com a eliminação de mais um peão e a formação de um novo cenário dentro do reality

A noite desta quinta-feira (30) promete ser decisiva em A Fazenda 2025, com mais uma eliminação e a formação de novas dinâmicas entre os peões.

Fabiano Moraes, Créo Kellab e Will Guimarães disputam a permanência na Roça, considerada uma das mais equilibradas da temporada até agora.

Segundo a parcial da enquete UOL, às 20h30, Will Guimarães aparece em desvantagem, com apenas 26,2% dos votos para continuar no jogo.

Créo Kellab lidera a disputa com 39,91%, enquanto Fabiano Moraes registra 36,9%.

Apesar dos números, o resultado pode mudar até o fechamento da votação oficial, já que as torcidas seguem ativas nas redes sociais.

O público decide quem permanece no reality, e o participante com menor percentual de votos será eliminado ao vivo durante o programa desta quinta-feira.