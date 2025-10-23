fechar
**Dudu Camargo aponta estratégia de Matheus e diz que ele quer assumir o lugar de Nizam

Durante a tarde desta quinta-feira (23), Dudu Camargo, Luiz Mesquita e Saory Cardoso discutiram os possíveis desdobramentos no jogo

Por Bruna Oliveira Publicado em 23/10/2025 às 15:24
'Matheus está torcendo para que Nizam saia', afirma Dudu Camargo
'Matheus está torcendo para que Nizam saia', afirma Dudu Camargo - Reprodução/RecordPlus

O trio analisava como o resultado da Roça poderia alterar a dinâmica entre os grupos.

Segundo Dudu, Matheus estaria torcendo pela saída de Nizam, enxergando na eliminação do colega uma oportunidade de assumir o papel de liderança dentro da equipe.

O comentário do jornalista revelou a percepção de que o modelo tem buscado maior influência nas decisões do grupo, especialmente em um momento de redefinição de alianças e estratégias dentro do reality.

