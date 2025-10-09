Enquete UOL A Fazenda 2025: parcial indica votação muito apertada; veja porcentagens e quem deve ser eliminado
Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa são os peões que disputam a permanência no reality nesta terceira Roça reality rural da Record TV
A tensão tomou conta de A Fazenda 17, da Record TV, após a formação da terceira Roça da temporada.
A dinâmica da semana foi marcada por reviravoltas e uma Prova do Fazendeiro disputada que garantiu a Dudu Camargo o cobiçado chapéu e a imunidade.
Com a vitória do apresentador, Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa foram oficialmente confirmados como os peões que disputam a permanência no reality.
A decisão promete fortes emoções, já que a enquete do UOL, tradicional termômetro de popularidade, mostra uma disputa acirrada entre os três.
Segundo a parcial consultada às 16h45 desta quinta-feira (9), Guilherme Boury aparece como o mais votado para permanecer no programa, com 33,81% dos votos — lembrando que a votação é para ficar.
Logo atrás Yoná Sousa tem 33,28, enquanto Carol Lekker se mostra como possível eliminada com 32,91%.
Os números mostram um cenário de equilíbrio, em que qualquer movimentação nas próximas horas pode alterar o resultado final.
A eliminação será revelada ao vivo durante o programa noturno, e promete ser uma das mais imprevisíveis da edição até o momento.